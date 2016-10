Det var en hardslående britisk tabloids sexavsløring som var starten på Hillary Clintons siste e-post-problemer.

«Anthony Weiner hadde en i løpet av en måned et seksuelt internettforhold med en 15 år gammel jente. Hun hevder at han ba henne om å kle seg opp som en skolejente på en nettjeneste for videomeldinger, og presset henne til å ta del i voldtektsfantasier».

Dette var første setning i nyhetssaken som den britiske tabloidavisen Daily Mail kunne bringe til torgs den 21. september i år.

Mannen har allerede ødelagt én politisk karriere

Nok en gang handlet det om kongressmedlemmet Anthony Weiners (52) tydeligvis uimotståelige trang til å ødelegge sin egen politiske karriere ved å sende tendensiøse meldinger til andre kvinner enn sin nå fraseparerte kone og Clinton-medarbeider Huma Abedin (40).

Da hadde en annen tabloid, New York Post, noen uker tidligere avslørt at Weiner hadde sendt Twitter-meldinger med seksuelt innhold til en kvinne i førtiårene. Meldingene ble sendt mens kona Abedin var bortreist i jobben som nestleder for valgkampen til Hillary Clinton.

Dagen etter, den 29. august, offentliggjorde Huma Abedin at hun ville skilles fra Weiner og hadde tatt ut separasjon.

Hun valgte å bli tross skandalene

Da hadde Abedin tilgitt ektemannens indiskresjoner ved minst to tidligere tilfeller. Første gang var i 2011, da Weiner gjorde seg til latter i hele USA ved å legge ut et lettkledd bilde av sitt eget bulende underliv på Twitter. Weiner hadde hatt til hensikt å sende en privat direktemelding til en 21 år gammel jente, men tabbet seg ut og la ut bildet offentlig.

Weiner trakk seg fra plassen han hadde hatt i den amerikanske Kongressen gjennom 12 år, men Huma Abedin, som på det tidspunktet var gravid, valgte å tilgi mannen hun hadde giftet seg med i juli 2010.

En gave til talkshow-vertene

Andre gang hun tilga ham var i 2013, da Anthony Weiner forsøkte å bli demokratenes kandidat til jobben som ordfører i New York.

Som man kan se i den kritikerroste dokumentaren «Weiner», så gikk valgkampen bra til å begynne med, men ganske snart dukket det opp nye historier om Weiners bedrifter på nettet. Det kom etter hvert frem at han hadde sendt grove meldinger til en 22 år gammel kvinne, denne gangen under aliaset «Carlos Danger».

Amerikanske komikere kunne nesten ikke tro at det gikk an å få så mye materiale rett i fanget. Men Huma Abedin gjorde samme valg som sjefen hennes Hillary Clinton da Monica Lewinsky-skandalen rystet president Bill Clinton i 1998. Hun ble hos sin mann.

Andrew Harnik /AP/ NTB Scanpix

– Hun kunne vært min andre datter

Huma Abedin fikk oppleve på nært hold hvordan Hillary Clinton håndterte den opprivende Lewinsky-saken, siden hun da jobbet som lærling ved Det hvite hus. Hun hadde fått jobben i Hillary Clintons stab som 20-åring i 1996.

De to kvinnene har hatt et meget nært forhold. Da Huma Abedin giftet seg med Anthony Weiner i 2010 sa Hillary Clinton at «jeg har én datter, men hvis jeg skulle hatt en til, så hadde det vært Huma».

Vanity Fair hevdet i en artikkel i vinter at Clinton og Abedin gjennom årene har tilbragt mer tid sammen enn noen av dem har tilbragt sammen med sine ektemenn. Abedin er blitt beskrevet som Clintons menneskelige databank, med full oversikt over presidentkandidatens omfattende nettverk av finansielle støttespillere og politiske kontakter.

En huggestabbe for høyresiden

Det er blitt spekulert på om Abedin kan bli stabssjef i Det hvite hus dersom Hillary Clinton vinner valget. At en kvinne som er datter av en indiskfødt far og en pakistanskfødt mor og som er troende muslim har hatt en så innflytelsesrik posisjon er noe høyresiden i det republikanske partiet har vært kritiske til.

Huma Mahmood Abadin ble født i Michigan i USA, men flyttet med foreldrene til Saudi-Arabia som toåring. Bortsett fra at hun var elev ved en britisk pikeskole, så bodde hun i Saudi-Arabia frem hun igjen flyttet til USA som 18-åring. Roger Stone, en mann som til tider har vært rådgiver for Donald Trump, har omtalt henne som en mulig agent for Saudi-Arabia som ikke burde fått sikkerhetsklarering til å jobbe for USAs utenriksminister.

Har den siste utviklingen i e-postsaken skadet kampanjen til Hillary Clinton i tilstrekkelig grad, kan Huma Abadin ende opp uten en jobb i Det hvite hus. Ektemannen Anthony Weiner, omtalt av Donald Trump som en av USA verste avvikere, risikerer årevis i fengsel for å ha begått et seksuelt overgrep over nettet mot en mindreårig.

Selv har han ikke nektet for å sende meldingene til 15-åringen, men har overfor CNN hevdet at han har vært offer for en bløff.