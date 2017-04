Dette er valgkamp for franske bønder. De angriper spansk vin med kniv i butikkene.

– Jeg lytter til det de har å si, sier den konservative presidentkandidaten, tidligere statsminister François Fillon mens han nipper til et glass hvitvin fra Languedoc. Han har beveget seg inn i løvens hule, nemlig et moderne vinanlegg i Leucate i Aude fylke. For vel tre uker siden var 4000 sinte vinbønder samlet til demonstrasjon i Narbonne. De mener at EU-reglene åpner for at billig spansk vin utkonkurrerer fransk.

– Det store problemet er importen fra Spania. Det er i ferd med å utvikle seg til en nasjonal katastrofe. Får vi ikke til en løsning på problemet, kommer det til å eksplodere. Folk er sinte, sier lederen for vinbøndene i Aude, Frederic Rouanet til Aftenposten.

Alf Ole Ask

Han vet hva han snakker. Det var Rouanet som sto i spissen for å organisere den store demonstrasjonen i Narbonne i slutten av mars.

Men vinbøndene har ikke nøyd seg med å marsjere. I januar stanset sinte vinbønder to tankbiler med vin fra Spania. Vinen ble tømt ut i grøften. Det var aksjonsgruppen (Comité d'Action Viticole) CAV /CRAV som sto bak. Aksjonistene har de siste ukene gått inn og hentet ut vin fra hyllene i supermarkedene, knust flasker og skåret hull i bag in box. De mener at også supermarkedskjedene i Frankrike har et ansvar for å selge dårlig merket vin. Aksjonene har skjedd på supermarkeder i flere sørfranske byer som Nimes, Narbonne og Beziers.

Fakta: Vin i verden Verdens største vinproduserende land er Italia, 50,9 millioner hektoliter, Frankrike, 43,5 millioner hektoliter, Spania 39,3 millioner hektoliter og USA 23,9 millioner hektoliter. 267 millioner hektoliter med vin ble produsert i verden i 2016, en nedgang på 3 prosent fra året før. Det ble konsumert 242 millioner hektoliter vin i verden i 2016. Kilde: Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

Dårlig merking

Ifølge de franske vinbøndene merkes den spanske vinen som europeisk vin og på en måte som forvirrer forbrukerne, slik at de tror at de drikker fransk vin. Omkring 50 prosent av all vinen som produseres i Aude, selges i Frankrike. Noe som gjør hjemmemarkedet meget viktig for de rundt 20.000 vinbøndene i distriktet. Languedoc-regionen her i det sørvestlige hjørnet av Frankrike er blant verdens største vinproduserende regioner, målt i antall hektoliter. I flere fylker i dette området er landbruket den viktigste næringsveien. EUs felles landbrukspolitikk er lite populær.

Alf Ole Ask

– Vi vil ikke stenge grensene, men det må konkurreres på like vilkår, vi drepes av liberalismen til EU. På få år har importen av spansk vin økt med 60 prosent, påstår Rouanet, som ikke vil svare på om han var fornøyd med møte med Fillon.

– Han lyttet i alle fall, sier han.

Vinbøndene her i sør er misfornøyd med at deres tøffe hverdag ikke blir et viktigere tema i presidentvalgkampen.

Tøft for unge vinbønder

Arnaud Aribaud er leder for de unge bøndene i Aude (Jeunes Agriculturs de l’Aude). Han sier at de unge kvier seg for å ta over vingårder eller andre landbrukseiendommer.

– Vi bruker for mye tid på å fylle ut skjemaer og byråkrati. Du må jobbe enormt for å tjene 2000 euro i måneden. For oss er dette en livsstil. Det er noe mer enn en jobb, men vi må kunne leve av det, forklarer han.

I møte med Fillon fikk den unge bonden, som har en vingård nær Carcassonne, gehør for sin kritikk av byråkratiet.

– Det er for å minske byråkratiet at jeg vil kutte 8 prosent av de ansatte i offentlig sektor, kontrer Fillon.

– Kommer du til å stemme på Fillon?

– Nei, jeg vet ikke engang om jeg kommer til å stemme, sier den unge vinbonden.

Internasjonale reaksjoner

I Spania har aksjonene til de franske vinbøndene ført til sterke reaksjoner og er en sak som er løftet opp på politisk nivå mellom de to landene. Spanjolene vil koble EU inn i saken, fordi de mener at de franske bøndene hindrer fri flyt av varer.

– Disse aksjonene representerer en fallitt for rettsstaten og bryter med EUs regler, heter det i en pressemelding fra spansk UD.

Når den tidligere statsministeren Fillon nå bruker noen timer sammen med de sinte vinbøndene, er det fordi mange av dem slutter opp om Nasjonal Front. Han vil demme opp for Marine Le Pens oppslutning.

Fillon får litt skryt fra de fremmøtte for å være den første av de seriøse presidentkandidatene som snakker direkte med dem. Men noe løfte om å sette inn tiltak mot den frie flyten av utenlandsk vin, vil han ikke komme med.

Øker på målingene

Fillon er en klar EU-tilhenger. Mannen som ledet klart på meningsmålingene i januar, falt dramatisk da det ble avslørt at skal ha hatt kone og to barn ansatt som fiktive rådgivere betalt av den franske nasjonalforsamlingen. Saken etterforskes av politiet, men selv med denne skandalen i bagasjen klatrer han oppover på målingene og har nå en reell sjanse til å komme til andre runde som avholdes 7. mai.