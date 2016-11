Vegg-til-vegg-dekningen av det amerikanske presidentvalget har selvfølgelig gått ut over noe: En del andre nyheter har druknet i den omfattende strømmen av nytt fra USA og internasjonale reaksjoner på at verdens mektigste leder fra januar heter Donald Trump.

Her er en liten oppsummering av utenriksnyheter du kanskje har gått glipp av denne siste uken.

Oldtidsby gjenerobret fra IS i Irak

Oldtidsbyen Nimrud er gjenerobret fra IS, ifølge den irakske hæren. Men i utkanten av Mosul møter regjeringsstyrkene fortsatt hard motstand fra ekstremistgruppens krigere.

Den 3000 år gamle byen ligger om lag 30 kilometer sør for Mosul ved elven Tigris. Byen var i sin tid hovedsete i det assyriske riket og står på UNESCOs verdensarvliste.

Maya Alleruzzo /AP/ NTB Scanpix

Halshugginger og tortur

Samtidig som offensiven mot Mosul fortsetter, kommer det grusomme historier fra den fortsatt IS-kontrollerte byen. Flyktninghjelpen har fått meldinger om halshugginger og tortur, og vitner beskriver ifølge hjelpeorganisasjonen en desperat kamp for å berge livet.

Siden offensiven for å frata IS kontrollen over Mosul begynte for én måned siden, har nær 50.000 av byens 1,2 millioner innbyggere klart å flykte, ifølge Flyktninghjelpen.

Hussein Malla /AP/ NTB Scanpix

– Kurdiske styrker raserte arabiske hus i Nord-Irak

Kurdiske soldater i omstridte områder av Nord-Irak har jevnet arabiske boliger, bygninger og hele landsbyer med jorden, ifølge en fersk rapport fra Human Rights Watch.

– Sikkerhetsstyrker fra Iraks kurdiske regionalmyndigheter (KRG) har i strid med loven ødelagt et stort antall arabiske hjem, i enkelte tilfeller hele landsbyer, i områder som er gjenerobret fra IS, ifølge menneskerettsgruppen.

Ødeleggelsene skjedde i tidsrommet mellom september 2014 og mai i år.

AHMED JADALLAH /Reuters/NTB scanpix

Opprørere fikk ny frist til å forlate Aleppo

Minst 23 personer, av dem 11 barn, ble drept i nye kamper mellom regimet og opprørere i provinsen Aleppo søndag. Samtidig får opposisjonen ny frist på 24 timer til å forlate den syriske storbyen.

Det var søndag kamper både i nabolaget Karam al-Turab og i landsbyen Al-Aziza like nord for Aleppo, ifølge AFPs korrespondent og eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Ifølge kurdiske sikkerhetsstyrker ble minst åtte mennesker drept i et luftangrep søndag. Det statlige nyhetsbyrået SANA melder at minst fire personer ble drept da opprørerne bombet den regjeringskontrollerte delen av Aleppo.

ENRIQUE DE LA OSA/Reuters/NTB scanpix

Nytt håp om fred i Colombia

Regjeringen i Colombia og FARC-geriljaen kunngjorde natt til søndag at de er kommet frem til en ny fredsavtale. Den forrige ble avvist med knapp margin i en folkeavstemning, få dager før president Juan Manuel Santos ble tildelt Nobels fredspris for innsatsen.

– Vi er enige om en ny og endelig løsning på den væpnede konflikten. Avtalen inneholder endringer, presiseringer og forslag fra et bredt spekter av samfunnet, sier partene i en felles uttalelse lørdag.

Les saken: FARC og Colombia enige om ny fredsavtale

Det ligger an til at det ikke blir noen ny folkeavstemning om den nye avtalen. I stedet ventes det at den nye fredsavtalen sendes til nasjonalforsamlingen for godkjenning, skriver BBC.

STOYAN NENOV/Reuters/NTB scanpix

To prorussiske ledere valgt i Europa

I løpet av helgen ble det valgt prorussiske ledere i både Bulgaria og Moldova.

Den russiskvennlige generalen Rumen Radev fra Sosialistpartiet, vant presidentvalget i Bulgaria.

Kunngjøringen vil trolig føre til nyvalg allerede neste vår og øker risikoen for mer politisk uro i landet, som er det fattigste i EU. Det er kun to år siden Borisov tiltrådte som statsminister i landet for andre gang.

Den prorussiske kandidaten Igor Dodon har erklært seier i presidentvalget i Moldova. Han vant med solid margin, viser resultatene når nesten alle stemmene er talt.

AXEL SCHMIDT /Reuters/NTB scanpix

Julian Assange avhøres i London

Mandag vil svensk påtalemyndighet være til stede når WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange avhøres i Ecuadors ambassade om de påståtte seksuelle overgrepene mot to svenske kvinner.

I mer enn fire år har Assange oppholdt seg i ambassaden i frykt for å bli pågrepet og utlevert til Sverige og i neste omgang til USA. Siden 2010 har Assange vært etterlyst og siktet av svensk politi. I kjølvannet av et besøk i Stockholm ble 45-åringen anklaget for seksuelle overgrep mot to kvinner og voldtekt mot én av dem.

GORAN TOMASEVIC /Reuters/NTB scanpix

Israel vil bygge på privat palestinsk land

En komité av israelske statsråder godkjente søndag et lovforslag som vil gjøre jødiske bosetninger på privat, palestinsk land lovlige, opplyser kilder i nasjonalforsamlingen.

Forslaget må fortsatt legges frem i Knesset tre ganger og godkjennes av høyesterett før det får lovs kraft.

Høyesterett har gitt ordre om at bosetningen skal tømmes og rives innen 25. desember. Rundt 40 familier bor i Amona, i nærheten av Ramallah. Den er bygget på land som var i privat, palestinsk eie, og grunneierne har gått rettens vei for å få fjernet utposten.

KIM HONG-JI /Reuters/NTB scanpix

Sør-Koreas president innkalt til korrupsjonsavhør

Sør-Koreas president Park Geun-hye er av påtalemyndigheten innkalt til avhør for å svare på spørsmål rundt en korrupsjonssak.

Saken dreier seg om Parks nære venninne Choi Soon-sil, som anklages for å ha brukt sin forbindelse til presidenten ved å skaffe donasjoner i millionklassen til to veldedige organisasjoner som Choi skal ha utnyttet til private formål.

Choi er pågrepet og siktet for bedrageri. Påtalemyndigheten ønsker nå å vite om Choi kan ha fått tilgang til hemmeligstemplede dokumenter som kan ha gitt henne direkte innflytelse i regjeringsspørsmål.

OMAR SOBHANI /Reuters/NTB scanpix

Amerikanere drept i angrep mot base i Afghanistan

Fire amerikanere ble lørdag drept og 16 såret i et antatt selvmordsangrep inne på Bagram-basen, USAs største militærbase i Afghanistan, bekrefter forsvarsminister Ash Carter.

Torsdag ble seks sivile drept og over hundre såret da en selvmordsbomber kjørte en varebil med eksplosiver inn i det tyske konsulatet i byen Mazar-i-Sharif nord i landet. Taliban uttalte at angrepet var hevn for sivile som ble drept i et amerikansk luftangrep i provinsen Kunduz forrige uke.

Over 30 sivile drept ble drept i angrepet, som både FN og Pentagon har iverksatt gransking av.

Vegard Wivestad Grøtt/NTB scanpix

Jagland på hastebesøk til Tyrkia

Europarådets leder Thorbjørn Jagland dro fredag til Tyrkia på én dags varsel for å diskutere en rekke klager på mulige menneskerettighetsbrudd i landet.

Jagland møtte både president Recep Tayyip Erdogan og statsminister Binali Yildirim, samt utenriksministeren, justisministeren, og EU-ministeren da han var i Tyrkia, skriver VG.

I etterkant av kuppforsøket i juli er det innført unntakstilstand i Tyrkia. Over 35.000 mennesker er arrestert, og 80.000 er fjernet fra stillingene sine, blant annet en lang rekke dommere og akademikere. Det er kommet inn over 850 klager til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg knyttet til disse utrenskningene.

MURAD SEZER/Reuters/NTB scanpix

Journalister og forfattere forfølges

Styrelederen for den tyrkiske opposisjonsavisen Cumhuriyet, Akin Atalay, ble arrestert fredag.

Mandag 31. oktober ble sjefredaktøren og åtte journalister i Cumhuriyet pågrepet, anklaget for å ha begått kriminelle handlinger på vegne av terrororganisasjoner og for å ha publisert materiale som legitimerte kuppforsøket i juli.

Tyrkisk påtalemyndighet krever livstidsdom for ni personer som var tilknyttet den prokurdiske avisen Ozgur Gundem, inkludert den internasjonale anerkjente forfatteren Asli Erdogan.

Avisen anklages for å ha kommet med «terroristpropaganda» og ble i august stengt fordi den er mistenkt for å ha koblinger til Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK).

Essam Al Sudani/Reuters/NTB scanpix

Oljeprisen falt til laveste nivå siden august

Oljeprisen falt markant til 44,3 dollar fatet fredag. Bakgrunnen er tall fra oljekartellet OPEC, som økte produksjonen med 240.000 fat pr. dag i oktober.

Oljeprisen har falt kontinuerlig fra et nivå på 52 dollar for en måned siden.

AXEL SCHMIDT /Reuters/NTB scanpix

Enighet om tysk klimaplan

Regjeringspartiene i Tyskland er enige om en plan om opptil 95 prosents kutt i klimautslippene innen 2050.

Ifølge kringkasteren Deutsche Welle skal planen formelt vedtas mandag.

Kuttene skal oppnås ved hjelp av mer fornybar energi og mindre bruk av fossil energi.

Altaf Qadri/AP/NTB Scanpix

Kaos i indiske banker etter seddelbytte

Tirsdag kunngjorde den indiske regjeringen at 500- og 1000-rupi sedler ikke lenger ville være gyldige. De største sedlene byttes ut som et ledd i kampen mot korrupsjon. Det har ført til kaos og lange køer i bankene.

Indere kan frem til 30. desember bytte sine gamle store sedler i bankene.

– Det er ingen grunn til å løpe til bankene – det er fortsatt god tid til å veksle penger, sa finansminister Arun Jaitley.

Jason R. Zalasky / US Navy/NTB Scanpix

FN: – Tre år uten større somaliske skipskapringer

Det har gått nesten tre år uten at somaliske pirater har klart å kapre noen større handelsskip, ifølge en FN-rapport. Likevel er ikke piratenes kapasitet svekket.

Ifølge rapporten er piratene i stand til – og har intensjoner om – å gjenoppta angrepene, men den siste tiden har de endret taktikk og går etter mindre, utenlandske fiskefartøyer.

Den siste oppdateringen i august viste at 39 besetningsmedlemmer fra utenlandske fiskebåter ble holdt som gisler i Somalia. Det var da ingen utenlandske sjøfolk fra større skip som var gisler.

EU regner med lavere vekst i eurosonen neste år

EU regner med en økonomisk vekst i eurosonen på 1,7 prosent i år, mens anslaget for neste år lyder på 1,6 prosent.

EU-kommisjonen opplyste onsdag at Storbritannias utmeldelse fra EU er en viktig grunn til at veksten ser ut til å avta neste år.

Baz Ratner / Reuters /NTB scanpix

Bavian fanget i skobutikk

Til slutt denne perlen som ble lagt ut på NTBs nyhetsfeed klokken 06.09 onsdag morgen, da hele verden ventet på at det skulle erklæres offisielt av amerikanske medier at Donald Trump hadde vunnet presidentvalget:

En løpsk bavian i Argentina forsøkte å søke dekning i en skobutikk, men ble innhentet av dyrepasserne.

Dyrehagen Ecoparque i Argentinas hovedstad Buenos Aires ble stengt etter at en bavian rømte under mating. Dyret overrasket en dyrepasser med en uventet bevegelse og klarte å stikke av gårde.

Bavianen ble funnet i en skobutikk i nærheten og de ansatte i dyrehagen fikk fanget den med et nett og et plastbur. Rømlingen ble flyttet tilbake til sin bolig i parken og er ifølge rapportene ved god helse.