Dette kan vi vente av James Comeys vitnemål i Kongressen torsdag

Denne uken fortsetter Senatet undersøkelsene av det et samstemt amerikanske etterretningsvesen mener var russiske forsøk på å påvirke presidentvalget i fjor.

James Comey skal vitne i Senatets etterretningskomité torsdag. Det blir hans første offentlige uttalelser siden Donald Trump ga ham sparken 9. mai.

Sparkingen utløste krass kritikk av presidenten og anklager om at han forsøkte å stanse Russland-etterforskningen.

– Jeg vil vite om Comey ble presset – passende eller upassende. Hvor mange samtaler hadde han med presidenten om dette temaet? sier demokraten Mark Warner til CBS. Han er en av senatorene som skal spørre ut Comey torsdag.

Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

Comey kan diskutere samtaler med Trump

Det er uklart hvor mye Comey kan si så lenge etterforskningen fortsatt pågår. Han vil derfor neppe diskutere detaljer fra selve etterforskningen.

Et sentralt spørsmål er om etterforskerne har funnet bevis for en eventuell koordinering mellom Russland og Trump-kampanjen. Men det vil neppe bli besvart av den vanligvis frittalende tidligere FBI-direktøren.

Hvor ille ute er egentlig Trump? Ifølge historiker har bare to andre presidenter i samtidshistorien hatt like store problemer.

Comey og den uavhengige spesialetterforskeren Robert Mueller skal imidlertid ha blitt enige om at Comey kan avsløre noen detaljer om kommunikasjonen han hadde med presidenten, skriver The Washington Post.

Comey-notater legges ikke frem

Etter sparkingen skrev The New York Times at Trump hadde bedt Comey om å avslutte etterforskningen av Michael Flynn, Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver.

Saken var basert på et notat Comey hadde skrevet om møtet med Trump og som avisen hadde fått gjengitt fra flere kilder.

Comey er kjent for å være nøye på å dokumentere samtaler, og senatskomiteen vil derfor være interessert i å høre hvilke andre samtaler han hadde med Trump før han fikk sparken.

Selve notatene vil ikke bli lagt frem denne uken. De er en del av etterforskningen, og en offentliggjøring vil forutsatte at Mueller gir grønt lys.

Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

Flynn blir sentral

Det sentrale spørsmålet i den åpne høringen blir om Comey oppfattet det som at presidenten la press på ham for å tone ned Russland-etterforskningen og etterforskningen av Flynn.

Mediene har avslørt at Flynn kan ha brutt loven to ganger. Først da han unnlot å registrere seg som lobbyist for Tyrkia, slik loven krever. I tillegg har han tilsynelatende oppgitt uriktige opplysninger da han skulle sikkerhetsklareres. Begge deler er straffbart.

Har du mistet oversikten over hva det egentlig er som etterforskes etter valget? I denne saken får du oversikt over det du trenger å vite om Trump og den russiske innblandingen i valget.

Comey vil også få spørsmål om en middag han hadde med Trump i Det hvite hus. Der skal Trump ha bedt FBI-sjefen om å love at han ville være lojal mot ham. Comey svarte at han bare kunne love «ærlighet».

J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Tre etterforskninger

Onsdag, dagen før Comeys opptreden i Kongressen, vil en rekke etterretningstopper vitne i en lukket høring i Senatet.

Senatets undersøkelser er en av tre parallelle etterforskninger. Forrige uke sendte etterretningskomiteen i Representantenes hus, som også undersøker saken, ut syv stevninger, ifølge The Wall Street Journal.

Flynn og Michael Cohen, Trumps personlige advokat, var blant dem som fikk stevninger. Det samme gjorde selskapene til de to.

Spesialetterforsker Robert Mueller leder den tredje etterforskningen.

Så langt er det ikke noen bevis på at Trump eller kretsen rundt ham koordinerte med russerne. Det er fortsatt tidlig i etterforskningen, som kan ende opp med å ta flere år.