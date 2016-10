Opptakten til debatten i Missouri var preget av videoen der Donald Trump kommer med en rekke kontroversielle uttalelser om kvinner. Søndag ettermiddag amerikansk tid holdt han dessuten pressekonferanse med flere kvinner som har beskyldt eks-president Bill Clinton for overgrep og antastelser.

Om å kunne være et forbilde

Donald Trump om det han sa på den lekkede vidoen:

– Det var garderobeprat. Vi lever i en tid der IS kapper hodet av folk.

Clinton hevdet derimot at videoen passer inn med det Trump ellers har sagt i valgkampen:

– Denne videoen viser hvem Donald Trump er.

Trump: – Ingen har større respekt for kvinner enn meg.

Trump om ekspresident Bill Clinton:

– Ingen i politisk historie har begått så mange overgrep mot kvinner. Hillary Clinton angrep disse kvinnene. Hillary burde skamme seg.

Clinton: Min venn Michelle Obama sa at når de sikter lavt, bør vi sikte høyt.

Trump: Jeg har sett de reklamene Obama-kampanjen laget om deg. Du snakker om venner.

Trump om Clintons epostskandale:

– Det du bør unnskylde deg for, er de 33.000 mailene du slettet. Vinner jeg, skal jeg instruere en spesialanklager til å etterforske deg. Det har aldri før vært så mange løgner.

Clinton: – Det er bra at ingen med Trumps temperament håndhever lovene her i landet.

Trump: – Da ville du vært i fengsel.

Donald Trump klaget på at de to programlederne ikke ville spørre mer om Clintons e-poster:

– Dette er fint. En mot tre!

Trump om da Clinton ville gi ham anledning til å besvare et spørsmål først:

– Jeg er en gentleman. Svar først du.

Om Obamas helsereform

Clinton: – Mange fikk helseforsikring som ikke hadde det fra før. I tillegg fikk alle vi som har helseforsikring gjennom jobben, store fordeler.

Trump: – Obamacare er en katastrofe, og blir bare dyrere og verre. Det kommer aldri til å fungere. Vi må fjerne den og erstatte den med noe som koster mindre og er bedre.

Om fremmedfrykt og islamofobi

Trump: Hun vil ikke engang si ordene radikal islamsk terrorisme.

Clinton: Det har vært sagt mye stygt og splittende om muslimer. Vi har hatt muslimer i USA siden George Washingtons tid. Nylig mistet vi en av de mest kjente: Muhammad Ali.

Om syriske flyktninger

Trump: Hun vil øke mottaket av syrere med 550 prosent. Dette kan bli den største trojanske hest noensinne.

Clinton: Jeg vil ikke slippe inn noen som er farlige. Men det er kvinner og barn som lider, og vi må gjøre vår del.

Om skatt

Kandidatene ble spurt om hva de ville gjøre for å tette skattesmutthull for rike:

Trump: – Hun kunne ha forandret reglene, men tjente godt på taler til dem som nyter godt av dem. Jeg vil først og fremst kutte skattene, mens Hillary Clinton vil heller øke skattene deres.

Clinton: – Med Trump vil de rike og de store selskapene de største kuttene noensinne. Donald hjelper Donald. Det er det han gjør.

Trump på spørsmål om han brukte ett års tap på nesten en milliard dollar til å unngå nasjonal inntektsskatt:

– Selvsagt gjør jeg det. Og det gjør giverne hennes også.

Om krigen i Syria

Clinton: – Jeg vil gå inn for flyforbudssone. Vi må forhandle med russerne og ha et pressmiddel over russerne. Jeg vil arbeide nærmere med allierte på bakken.

Trump: – Hver gang vi bevæpner opprørere, ender vi opp med at de er verre enn dem de bekjemper. Du vet ikke engang hvem opprørerne er.

Clinton: – Donald sier han vet mer om IS enn russerne. Nei, det gjør han ikke.

Clinton om hva hun vil gjøre annerledes enn Obama:

– Jeg vil gå hardere etter IS-leder Baghdadi. Jeg vil vurdere å bevæpne kurderne.

Trump da programlederen påpekte at hans visepresidentkandidat argumenterte for å gå hardere mot russerne i Syria:

– Vi har ikke snakket sammen, og vi er ikke enige.

Om å være en samlende president for alle

En møtedeltager spurte om kandidatene kan være en president for alle amerikanere.

Trump: – Absolutt. Hun kaller derimot våre velgere forkastelige og uforbederlige.

Clinton: – Jeg unnskyldte meg etter noen timer. Min kamp er mot ham, ikke velgere hans.

Trump: – Hun har enormt mye hat i hjertet sitt. Hun mente det hun sa.

Har Trump den disiplinen som skal til for å være president, spurte programlederen.

Clinton: – Nei!

Trump: – Jeg er rystet.

Hva vil du prioritere i en høyesterettsdommer?

Clinton: – Jeg vil ha dommere som forstår verden og har livserfaring. Jeg vil ha en høyesterett som står ved retten til selvbestemt abort.

Trump: – Vil utnevne dommere som ligner nylig avdøde dommer Scalia, folk som vil respektere grunnloven, også retten til andre grunnlovstillegg som er under angrep.

Om energipolitikk:

Trump: – Energiselskapene er under angrep fra Obama-administrasjonen. Utlendinger kjøper opp amerikanske selskaper. Jeg er for vind- og solenergi, men vi trenger mye mer. Clinton vil stenge kullgruvene. Det finnes noe slikt som rent kull.

Clinton: – Jeg har en bred energiplan og vi trenger å bekjempe klimaendringene. Men vi også hjelpe de kullarbeiderne som mister jobben. Kullprisene går ned over hele verden.

Trump: – Kina dumper billig stål i USA.

Clinton: – Kina dumper billig stål, og Trump kjøper det og bruker det i bygningene sine.

Noe pent å si om motstanderen

Kandidatene fikk spørsmål fra en møtedeltager om de kunne si én pen ting om sin motstander:

Clinton: Barna hans er svært dyktige og engasjerte. Det sier mye om Donald, og som mor og bestemor respekterer jeg det.

Trump: Hun gir seg ikke. Hun gir ikke opp. Hun er en som kjemper. Det respekterer jeg.