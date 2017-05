Dette skjedde på bakrommet da Trump droppet en feide med nabolandene

26. april skrev flere amerikanske medier med kilder i Det hvite hus at president Donald Trump jobbet med en ordre for å si opp frihandelsavtalen NAFTA.

Avtalen regulerer handelen med nabolandene Mexico og Canada, og Trump hadde i valgkampen stemplet den som tidenes verste avtale.

1000 milliarder dollar

Senere samme kveld opplyste Det hvite hus at Trump etter samtaler med de canadiske og mexicanske lederne hadde gått med på ikke å si opp avtalen, men reforhandle den.

Valutakursene hadde da allerede begynt å falle etter ryktene. USAs handel med de to nabolandene er på svimlende 1000 milliarder dollar i året og utgjør nesten en tredjedel av USAs utenlandshandel.

Morgenen etter, den 27. april, tvitret Trump og understreket at det var lederne i Canada og Mexico som hadde ringt ham for å unngå en oppsigelse. Nå avslører canadisk presse hva som skjedde i kulissene.

I received calls from the President of Mexico and the Prime Minister of Canada asking to renegotiate NAFTA rather than terminate. I agreed.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2017

Kushner ringte Trudeau-rådgiver

Nyhetsbyrået Canadian Press kan fortelle at Trumps svigersønn og rådgiver, Jared Kushner, i 18-tiden den 26. april ringte til statsminister Justin Trudeaus stabssjef, Katie Telford. Han sa at president Trump hadde en åpning for å snakke om NAFTA der og da hvis Trudeau bare ville ringe USAs president.

Telford satt i en bil med en kollega på vei hjem fra jobb. De kjørte inn til siden og kontaktet sjefen, som igjen ringte Trump.

CHRIS WATTIE, Reuters /NTB scanpix

– Skulle snakke Trump ned

Den canadiske avisen National Post oppgir ikke navn på hvem i Det hvite hus som kontaktet Trudeaus folk, men går lengre i beskrivelsen av budskapet derfra.

Avisen skriver at rådgivere i Det hvite hus kontaktet Canadas statsminister «for å få ham til å snakke ned Trump» i spørsmålet om handelsavtalen.

Kushner – og Trumps nasjonale økonomiske rådgiver Gary Cohn – antas å være mer åpen for frihandel enn enkelte andre av Trumps rådgivere, som for eksempel sjefstrateg Steve Bannon.

Oppnår presidenten resultater ved hjelp av trusler og tøft snakk? Trumps taktikk har et eget navn

Forsøkte forgjeves å presse penger inn i budsjettet: Trumps plan om Mexico-mur møter veggen

– Føltes ikke som teater

Spørsmålet canadierne stiller seg, er om det hele var et iscenesatt spill fra amerikansk side for å få dem til å ta initiativet. En høytstående canadisk diplomatisk kilde tror likevel ikke det.

– Du vet aldri hvor mye av slikt som er teater, men det føltes ikke slik, sier kilden til National Post.

Kunngjøring fra Det hvite hus

Senere på kvelden publiserte Det hvite hus en kunngjøring om at president Trump hadde snakket med Canadas statsminister Justin Trudeau og Mexicos president Enrique Peña Nieto. Det fremgikk ikke hvem som hadde kontaktet hvem.

– Begge samtalene var hyggelige og produktive. President Trump gikk med på ikke å avslutte NAFTA nå, og lederne gikk med på raskt å iverksette prosedyrer for å igangsette reforhandling av NAFTA-avtalen til alle de tre lands fordel, het, det i kunngjøringen.

Gledet seg til å si opp avtale

Dagen etter ble Trump intervjuet av pressefolk på Det ovale kontor. Han avviste da at det hadde vært et spill og understreket at han hadde «gledet seg til å si opp» avtalen.

– Jeg skulle gjøre det, sa han. Trump understreket da at det var de andre to som hadde ringt ham.

– Ikke-nyhet ut av kontroll

Donald Trumps handelsminister, investormilliardæren Wilbur Ross, har overfor den amerikanske TV-kanalen CNBC beskrevet hele rabalderet som en ikke-nyhet som spant totalt ut av kontroll. Han sier Trump oppmuntrer til livlige diskusjoner i Det hvite hus.

– Jeg synes det uheldige her er at noen lekket et av mange mulige notater som fløt rundt og slik skapte en trefning ut av noe presidenten ikke hadde bestemt seg for ennå, sa Ross.

Minister viste Trump kart

Handelsministeren var blant flere som hadde sittet i møter med Trump for å få ham til ikke å sette i gang en amerikansk oppsigelse av NAFTA. Landbruksminister Sonny Perdue hadde ifølge The Washington Post tatt med et kart til Det ovale kontor. Det viste at områder som stemte på Trump, ville bli hardt rammet av en oppsigelse.

– Det viser at jeg har mange bønder i velgerbasen, noe som er bra. De liker Trump, og jeg liker dem og skal hjelpe dem, skal Trump ha sagt.

Samme kveld fant telefonsamtalene sted der Trump sier han gikk med på nye forhandlinger i stedet for oppsigelse.