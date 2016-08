Diktatorens jerngrep glipper - nå starter maktkampen

– I maktens korridorer har de allerede startet slåssingen, sier Kamoliddin Rabbimov, en uavhengig usbekisk analytiker.

Han tror imidlertid den sittende eliten i landet vil forsøke å få til en noenlunde stabil overgangsperiode.

– På den ene siden pågår det interne kamper og omgrupperinger i den politiske eliten, men på den andre siden forstår de at de må holde landet under kontroll. De har tjent seg styrtrike under Karimov, sier Rabbimov til nyhetsbyrået AFP.

President Islam Karimov ble utpekt til Usbekistans leder av den siste sovjetlederen Mikhail Gorbatsjov allerede før Sovjetunionen gikk i oppløsning.

Men nå mottar 78-åringen intensivbehandling på sykehus etter en hjerneblødning sist helg, ifølge datteren hans.

Fakta: Islam Karimov *Ble født 30. januar 1938 i den historiske byen Samarkand i Usbekistan, som da tilhørte i Sovjetunionen. Vokste opp på barnehjem. *Studerte til ingeniør og klatret etter hvert oppover på den sovjetiske karrierestigen. *Ble leder i den sovjetiske kommunistrepublikken Usbekistan i 1989. *Vant Usbekistans første valg etter uavhengigheten i 1991. *Ble gjenvalgt i mars i år for sin femte femårsperiode som president med over 90 prosent av stemmene, ifølge offisielle tall. *Fikk 27. august hjerneblødning og ble lagt inn på sykehus til intensivbehandling. Kilder: AFP / NTB

Svak utvikling

Usbekistan er med sine knappe 30 millioner mennesker den mest folkerike av de tidligere sovjetrepublikkene i Sentral-Asia.

Landet regnes som ett av de mest autoritære av de gamle sovjetstatene og kommer elendig ut på nærmest enhver statistikk:

SERGEI GRITS / AP

Usbekistan har aldri hatt et valg som er blitt karakterisert som fritt og rettferdig av internasjonale observatører.

Landet er nummer 153 av 167 land på Transparency Internationals korrupsjonsindeks.

Usbekistan er nummer 166 av 180 land på Reportere uten grensers pressefrihetsindeks.

Tross store forekomster av olje, gass og bomull er landet bare nummer 114 på FNs levekårsindeks.

I denne utenriks-podcasten diskuterer Aftenpostens tidligere og nåværende Moskva-korrespondent tilstanden i Usbekistan. Hvor korrupt er landet der Telenor har vært inne? Hør Halvor Tjønn og Per Anders Johansen her:

I unåde

Statsminister Sjavkat Mirzijojev og visestatsminister Rustam Azimov har begge blitt nevnt som mulige arvtakere etter Karimov.

Det ble også hans eldste datter Gulnara – helt til hun på spektakulært vis havnet i unåde da hun kritiserte ledende tjenestemenn og familiemedlemmer på Twitter.

SHAMIL ZHUMATOV / X00499

Gulnara Karimova (44) anklaget sin mor og yngre søster for trolldom, sammenlignet pappa Islam med sovjetdiktatoren Josef Stalin og anklaget landets mektige sikkerhetssjef for korrupsjon og for å ha ambisjoner om å bli president.

Karimovas datter ble kjendis i Usbekistan blant annet gjennom en karriere som popsangerinne, men skal ha blitt satt i husarrest i 2014 som følge av de kritiske bemerkningene.

Rettighetsbrudd

Foruten autoritært vanstyre og korrupsjon vil også måten Islam Karimov knuste et folkeopprør i byen Andizjan på i 2005 bli stående som et monument over hans regjeringstid.

Mye er fremdeles uklart om hva som skjedde, men mange hundre – kanskje så mange som 1500 – skal ha blitt skutt og drept av regjeringssoldater.

Amnesty International skrev i vår at det er overveldende beviser for at det stadig pågår tortur i landet.

USAs utenriksdepartement skriver at sikkerhetsstyrker torturerer og mishandler fanger, og at det ikke er noen rettssikkerhet i landet.