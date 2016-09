Disse åtte setningene fra Clinton kan ramme henne hardere enn lungebetennelsen

Samme dag som Hillary Clinton fikk diagnosen lungebetennelse og holdt det hemmelig, sa hun noe som har potensial til å ramme oppslutningen hennes mer enn spekulasjoner om helsen.

Kalte dem «deplorable»

Det var fredag forrige uke Clinton holdt et møte på Manhattan for å samle inn penger til valgkampen blant homofile og lesbiske. Der sa hun at halvparten av Trumps velgere kan plasseres i kategorien forkastelige - «deplorable». Ordet kan også oversettes med elendige, håpløse, forferdelige eller lignende.

Fakta: Valget USA holder presidentvalg 8. november. Kandidatene for de to store partiene er Hillary Clinton og Donald Trump. Samtidig står 34 av Senatets 100 medlemmer på valg og alle de 435 i Representantenes hus. Det er også guvernørvalg i noen delstater

Dette sa Clinton

Dette sa hun:

«Dere vet, bare for å være uhyre generell, man kan plassere halvparten av Trumps tilhengere i det jeg kaller kurven av forkastelige. Ikke sant? De rasistiske, de sjåvinistiske, de homofobe, de fremmedfiendtlige, de islamofobe - alt man kan tenke seg. Dessverre finnes slike folk. Og han har løftet dem frem. Han har gitt en stemme til deres nettsider, som bare pleide å ha 11.000 følgere og nå har 11 millioner. Han tvitrer og retvitrer krenkende, hatfylt og ondsinnet retorikk. Noen av disse folkene er uforbederlige, men heldigvis er de ikke Amerika.»

Senere i helgen beklaget hun at hun sa «halvparten».

Trump: Den største tabben

Trump-kampanjen har kastet seg over uttalelsen med stor glød. Mandag morgen ble Donald Trump intervjuet på TV-kanalen Fox. Dette var dagen etter at Clinton fikk et illebefinnende under 11. september-seremonien.

Trump fremsto som langt mer interessert i Clintons utsagn om «kurven av forkastelige» enn av helseproblemene hennes.

– Jeg tror dette er den største tabben i denne politiske perioden, sa Trump, som selv står bak en rekke svært omstridte uttalelser i denne valgkampen

Ny reklamefilm om utsagnet

Kampanjen lanserte mandag en ny reklamefilm der Clintons uttalelser kryssklippes med bilder av Trump-supportere og avsluttes med ordene: «Vet du hva som virkelig er forkastelig? Hillary Clinton som ondskapsfullt demoniserer hardtarbeidende folk».

Fra Trump-reklamefilm

Trump: Velgerforakt

Samtidig gjorde Trump saken til et sentralt tema i flere valgmøter mandag.

– Du kan ikke stille som president hvis du har en slik forakt i ditt hjerte for den amerikanske velger. Du kan ikke lede denne nasjonen hvis du tenker slik om borgerne, sa Trump i Baltimore.

I North Carolina fulgte han opp:

– Mens min motstander kaller dere foraktelige og uforbederlige, kaller jeg dere hardtarbeidende patrioter som elsker sitt land og ønsker en bedre fremtid for alle, sa Trump.

Evan Vucci, AP/NTB Scanpix

Blir sammenlignet med 2012-blemme

Utsagnet om de foraktelige blir også sammenlignet med en brøler fra kandidat Mitt Romney i 2012. I en lekket video kunne man høre ham avskrive 47 prosent av befolkningen som Obama-velgere fordi de ikke tok ansvar for eget liv og levde av offentlige støtte.

Trump selv retvitret, som et stikk til sin rival, Barack Obamas tweet fra 2012 der han sier det ikke trengs en «president som avskriver halve nasjonen».

– Hvite, kristne våpeneiere

Samtidig har medier og kommentatorer kastet seg over debatten.

– Hvis du er en hvit, kristen, sysselsatt våpeneier, er det nå greit for deg å spørre demokratiske kandidater om de regner deg for å være i «kurven av forkastelige», skriver den republikanske konsulenten Ed Rogers i The Washington Post.

– Høyresidens rauting

Den liberale journalisten Jonathan Capeheart, som skriver i samme avis, synes ikke utsagnet er noe å ta på vei for.

– Etter 15 måneder med Trumps retoriske rabalder med rasisme, fremmedfrykt, sjåvinisme og andre ting som hjalp ham å vinne den republikanske nominasjonen, er jeg helt uanfektet av den åndeløse rautingen fra høyresiden og sengevætingen på venstresiden, skriver han.

Mange av Clintons forsvarere viser til meningsmålinger for å bekrefte sitt argument om at utsagnet hennes ikke er noe å beklage. I en måling fra Quinnipiac i slutten av forrige måned sa seks av ti velgere seg enig i at «Donald Trump snakker på en måte som appellerer til fordommer».

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.