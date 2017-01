Disse ble ofre for terroren i Istanbul

– Jeg kom hjem derfra alene, etter at vi feiret sammen. Ingen så på meg som deg. Ingen elsket meg som deg. Du er mannen som kysset meg, selv når jeg sov. Nå finnes vi bare på bilder. Jeg har mistet min mann, min partner, min kjærlighet, skriver Sezen Arseven på Facebook, ifølge den tyske avisen Bild.

Hun mistet sin forlovede, 32 år gamle Mustafa Sezgin Seymen i terrorangrepet på nattklubben Reina nyttårsnatten.

Han var blant de 39 som ble drept, da det nye året skulle blitt feiret. På nattklubben var det mange utlendinger, og av de drepte er 28 av dem fra et annet land enn Tyrkia.

De dreper alene, men bak står et større nettverk. Sannheten om terroristene kommer ofte frem etter at vi har mistet interessen.

Flere tusen deltok i begravelse

Layan Nasser, en 18 år gammel arabisk jente fra Israel, var på sin første tur uten familien da hun ble drept. Flere tusen deltok i Nassers begravelse i Tira nord for Tel Aviv, der både butikker, banker og offentlige kontorer holdt stengt.

Hun var sammen med tre venninner, og faren forteller at han hadde advart henne mot å reise på grunn av sikkerhetsbildet i Tyrkia.

– Jeg var veldig bekymret for denne reisen, men hun insisterte på å reise sammen med vennene sine, forteller Zaher Nasser til den israelske TV-stasjonen Kanal 10.

Sikkerhetspolitiet i Kirgisistan avhørte mulig mistenkt: Frikjenner mann for Istanbul-angrep

– Forvrengt islam

Den lokale imamen Abdul Rahman Kashoa snakket i sin tale om hvordan ekstremister forvrenger islam.

– Det finnes ingenting som kan rettferdiggjøre dette, sa han til AFP etterpå

De drepte kommer fra totalt 16 ulike land: 11 er tyrkere, syv er saudiarabere, tre er jordanere, tre er irakere, tre er libanesere, to er tunisiere, to er indere, en er israeler, en er libyer, en er kuwaiter og en er belgier. En av tunisierne var også fransk statsborger. Belgieren hadde også tyrkisk statsborgerskap.

Navnene til noen av dem er blitt kjent gjennom medier og at myndighetene har offentliggjort deres navn. Her er listen over ofrene der identiteten er kjent: