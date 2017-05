Disse har Trump sparket siden han ble president

I natt fikk FBI-sjefen James Comey sparken. Dermed har tre ledende personer fra etterforskningen av forbindelser mellom Trump-administrasjonen og Russland, blitt kastet ut i kulden.

Dette er listen over folk som enten er sparket eller som selv har forlatt Trump-administrasjonen:

James Comey, sjefen for FBI.

Reaksjonene er svært kraftige etter at James Comey ble sparket som FBI-direktør med umiddelbar virkning i går. Både politikere og politiske kommentatorer er raske med å sammenligne det som skjer nå med Richard Nixons grep på 1970-tallet – grep som til slutt endte i hans fall.

Da Nixon sparket en spesialetterforsker i oktober 1973 ble det kalt «Saturday night massakre».

Carolyn Kaster/ TT/NTB scanpix

Både justisminister Jeff Sessions og visejustisminister Rod Rosenstein anbefalte avskjedigelsen av 56-åringen, heter det i en kunngjøring fra Det hvite hus.

I et brev til den nå sparkede direktøren, skriver Trump at «det er viktig å finne en ny ledelse for FBI som gjenopprette publikums tillit» til byrået.

Donald Trump harselerte i natt norsk tid med reaksjonene på avskjedigelsen, og tvitret dette om Demokratenes Chuck Schumer, minoritetslederen i Senatet, som kritiserte utviklingen.

Cryin' Chuck Schumer stated recently, "I do not have confidence in him (James Comey) any longer." Then acts so indignant. #draintheswamp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2017

Presidenten har for ordens skyld lagt til hashtaggen #drainingtheswamp (tørker opp sumpen), som var et av slagordene han brukte i valgkampen i fjor.

Sally Yates, fungerende justisminister.

Sparket fra jobben 30. januar etter at hun fortalte advokatene i justisdepartementet at de ikke skulle forsvare president Trumps kontroversielle immigrasjonsinnstramming med innreiseforbud for statsborgere av flere muslimske land.

Pablo Martinez Monsivais / TT / NTB scanpix

– Yates har forrådt justisdepartementet ved å nekte å utøve en ordre som er ment å beskytte det amerikanske folk, het det i en pressemelding fra Det hvite hus etter sparkingen.

Yates var også tungt inne i etterforskningen av Trump-administrasjonens koblinger til Russland. Under en offentlig høring for bare to dager siden, avviste hun å snakke om dette:

Q: Do you have evidence of collusion between Trump campaign & Russians?



Yates: I can’t answer that without revealing classified information pic.twitter.com/7NCsaMKquO — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) May 8, 2017

Mike Flynn, nasjonal sikkerhetsrådgiver

Mike Flynn måtte i februar forlate jobben som nasjonal sikkerhetsrådgiver for Donald Trump, etter massiv kritikk rundt hans kontakt med Russland. Han hadde blant annet gitt uriktige opplysninger til offentligheten og til visepresident Mike Pence om famøse telefonsamtaler som han hadde hatt med Russlands ambassadør til USA, Sergej Kisljak.

Han var på forhånd advart av andre ledende medarbeidere i Det hvite hus om sin kontakt med russerne. Denne uken ble det kjent at Barack Obama hadde advart Trump mot å ansette Flynn.

Carolyn Kaster / TT / NTB scanpix

Preet Bharara, statsadvokat i New York.

Ble sparket av Trump-administrasjonen 11. mars etter at han selv nektet å si opp sin stilling.

BRENDAN MCDERMID / Reuters/ Scanpix

Bharara var en av 46 statsadvokater i USA utnevnt av tidligere president Barack Obama, som ble bedt om å rydde kontoret og forlate det av den nye administrasjonen.

Han kunngjorde sin egen sparking på Twitter, tre dager etter at han mottok oppfordringen om å gå av.

Det har også vært antydet fra flere hold at Trumps ønske om å fjerne Bharara, kan ha direkte kobling til den pågående gransking av administrasjonens forhold til Russland.

Demokratenes Elijah Cummings er en av dem som har uttalt dette, blant annet i et intervju med TV-stasjonen ABC.

I did not resign. Moments ago I was fired. Being the US Attorney in SDNY will forever be the greatest honor of my professional life. — Preet Bharara (@PreetBharara) March 11, 2017

Angela Reid – «White House Chief Usher»

Reid var den første svarte kvinnen som fikk den prestisjetunge jobben som «White House Chief Usher» – som er ansvarlig for drift av stab og logistikk i Det hvite hus. Men 5. mai var det slutt. Oppgaven innebærer blant annet tett kontakt med presidenten, hans familie og stab for å avklare en rekke praktiske gjøremål.

Sparkingen kom svært overraskende, siden denne stillingen i generasjoner har vært preget av kontinuitet. Reid var bare den niende «Chief Usher» siden 1885.

Hverken det Det hvite hus eller Reid selv har villet kommentere årsaken til fjerningen. Reid hadde hatt jobben siden oktober 2011.

... og andre som forsvant ut

I tillegg har de nære Trump-støttespillerne Chris Christie og Monica Crowley raskt og uventet forlatt eller latt være å ta jobber i administrasjonen.

New Jersey-guvernøren Christie, som har fortid som statsadvokat, fulgte Trump tett i hele valgkampen, og ledet Trumps overgangsteam etter valgseieren.

Men midt i forberedelsene for presidentinntredelsen, forsvant han plutselig ut i det store mørket.

I mars ble han riktignok utnevnt til å lede en kommisjon som skal bekjempe misbruket av sterke narkotiske stoffer i USA av Trump-administrasjonen, men det var en langt mer anonym rolle enn det han lenge var tiltenkt.

Evan Vucci / TT / NTB scanpix

Monica Crowley, Det nasjonale rådet for sikkerhet

Også Monica Crowley forsvant hodestups ut av organisasjonskartet til Trump. Hun skal selv ha bestemt seg for å forlate administrasjonen, men ikke uten at en skandale også her var truende.

Crowley var tiltenkt en kommunikasjonsjobb i det nasjonale rådet for sikkerhet. Det var ikke lenger aktuelt etter at CNN avslørte at hun hadde plagiert tusenvis av ord i en doktoravhandling.

Paul Manafort, kampanjeleder

I tillegg ble Paul Manafort tvunget ut av jobben som kampanjeleder for Trump midt under valgkampen i august i fjor.

Manafort fikk sterk kritikk for sin kontakt med Ukrainas Putin-vennlige president Viktor Janukovitsj. I 2006 skal Manafort ha fått 10 millioner dollar av Putin-venn og milliardær Oleg Deripaska for å fremme forbindelser til Russland og påvirke amerikansk politikk i Russlands favør.

Justisminister i hardt vær

Dessuten har justisminister Jeff Sessions vært i kraftig storm siden han tiltrådte, også han for møter og kontakt han har hatt med russiske representanter.

Han ble skrytt opp i skyene i Washington, men er nå blitt et av Trumps verste mareritt.