Disse landene har verdens sprekeste barn

Tanzania

2. Island

3. Estland

4. Norge

5. Japan

6. Danmark

7. Tsjekkia

8. Finland

9. Elfenbenskysten

10. Marokko

11. Frankrike

12. Litauen

13. Benin

14. Djibouti

15. Mauritius

16. Slovakia

17. Tyskland

18. Senegal

19. Canada

20. Tyrkia

21. Storbritannia

22. Polen

23. Surinam

24. Belgia

25. Kina

26. Sverige

27. Østerrike

28. Nederland

29. Spania

30. Sør-Afrika

31. Sveits

32. Uganda

33. Seychellene

34. Colombia

35. Australia

36. Ungarn

37. Italia

38. Hong Kong

39. Chile

40. Argentina

41. Filippinene

42. Hellas

43. Portugal

44. Brasil

45. Kypros

46. Sør-Korea

47. USA

48. Latvia

49. Peru

50. Mexico

Kilde: «International variability in 20 m shuttle run performance in children and youth: who are the fittest from a 50-country comparison? A systematic literature review with pooling of aggregate results» (les hele rapporten her).