Disse syv skal delstaten Arkansas henrette før 1. mai. Da går bedøvelsesmiddelet ut på dato.

– Saken ligger an til å bli et spektakulært juridisk togkræsj, mener forfatter og jurist John Grisham, som har engasjert seg i saken.

I løpet av 11 dager fra 2. påskedag planlegger Arkansas å henrette syv av sine dødsdømte fanger. Årsaken er at delstatens lager av stoffet midazolam går ut på dato 30. april.

Kan bli hastesak i høyesterett

Advokatene til de syv har denne uken brakt saken inn for en føderal domstol i et forsøk på å få henrettelsene stoppet. Uansett hvordan det går her, kan spørsmålet en av de neste dagene havne som en hastesak i USAs høyesterett. Der kan den bli en av de første sakene den Donald Trump-utnevnte dommeren Neil Gorsuch er med på å behandle.

Omstridt medikament

Stoffet midazolam er fra før omstridt i forbindelse med henrettelser. Den dødsdømte får en injeksjon av stoffet for å være helt bevisstløs før giftsprøytene settes. I flere tilfeller er det sådd tvil om middelet virker godt, men USAs høyesterett har bestemt med fem mot fire stemmer at bruken ikke er i strid med grunnlovens forbud mot «grusom og uvanlig straff».

Dødsdømte har hostet og tilsynelatende vist andre livstegn underveis i henrettelsen. Stoffet er også blitt vrient å få tak i for delstatene som praktiserer dødsstraff. Selskapet som produserer legemiddelet, skyr den dårlige publisiteten som følger med.

Fakta: Dødsstraff i 2016 På verdensbasis ble 1032 registrert henrettet i 2016. 37 prosent færre enn året før. Tallene inkluderer ikke Kina, Vietnam og Hviterussland der henrettelser er en statshemmelighet. I tillegg vet man lite om Nord-Korea, Syria og Jemen. Blant landene på listen henretter Iran, Saudi-Arabia, Irak og Pakistan flest. De står for 87 prosent. Kilde: Amnesty

– Juridisk togkræsj

Nå har den bestselgende forfatteren av juridiske thrillere, advokat John Grisham, kastet seg inn i debatten.

– I min hjemstat Arkansas er det planer om en spektakulært juridisk togkræsj i neste uke, skriver han i et innlegg i USA Today.

Rogelio V. Solis / AP/ NTB scanpix

– Katastrofe i emning

Han påpeker at Arkansas ikke har henrettet fanger på 12 år og aldri har brukt midazolam.

– På papiret ser henrettelsen ut til å være rask, smertefri og i tråd med forbudet mot grusom og uvanlig straff. Men med tanke på stoffets bedrøvelige historie, delstatens mangel på erfaring og det enorme presset på henrettelsesmannskapene, kan en katastrofe være i emning, skriver Grisham.

Dette er de syv dømt for:

Bruce Earl Ward (60) er dømt for å ha kvalt 18 år gamle Rebecca Lynn Doss på et toalett i butikken der hun jobbet.

Don William Davis (54) er dømt for å ha skutt og drept Jane Daniel med en revolver han fant da han brøt seg inn i huset hennes.

Stacey E. Johnson (47) er dømt for å ha slått, kvalt og skåret over strupen på Carol Heath.

Ledelle Lee (51) er dømt for å ha slått ihjel naboen Debra Reese med en hjulvinde etter å ha stjålet 300 dollar fra henne.

Jack H. Jones jr. (52) er dømt for drap på Mary Phillips og drapsforsøk på hennes datter Lacy under er ran på et regnskapskontor.

Marcel William (46) er dømt for å ha bortført tobarnsmoren Stacy Errickson, tvunget henne til å ta ut 350 dollar fra minibanker før han voldtok og kvalte henne.

Kenneth Williams (38) sonet livstid for drap på ungjenta Dominique Ward da han rømte. Under flukten drepte han fengselsnaboen Cecil Boren og stjal en bil. En person døde også i biljakten da han igjen ble tatt.

Færre henrettes i USA

Antallet henrettelser i USA er generelt på vei ned. En rapport fra Amnesty International tirsdag viser at USA med 20 henrettelser i fjor for første gang på lang tid ikke var blant de fem landene i verden som henretter flest.

– Bruken av dødsstraff i USA er på det laveste nivået siden tidlig på 1990-tallet, men vi må kjempe for å holde det slik. Henrettelser kan komme kraftig tilbake i 2017. Det rystende antallet henrettelser planlagt i en tidagersperiode i Arkansas i april er et klart eksempel på hvor fort bildet kan endre seg, sier Amnestys generalsekretær Salil Shetty i en kommentar til rapporten.

– Kina skjuler tusener

Amnesty forsøker igjen å legge press på Kina i saken om dødsstraff. Organisasjonen mener landet henretter tusener årlig og skjuler det. Mens Amnesty fant nyhetsmeldinger om 931 henrettelser mellom 2014 og 2016, er det kun 85 i den offisielle kinesiske oversikten. Amnesty mener Kina henretter flere enn alle andre land sammenlagt.