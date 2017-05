Disse to er dømt til 85 stokkeslag for homofili

I Indonesias Aceh-provins ble to menn på 20 og 23 år onsdag dømt for å ha hatt sex med hverandre. De to hadde i slutten av mars leid et rom i provinshovedstaden Banda Aceh da aktivister som mistenkte dem for å være homofile, stormet inn og filmet dem.

Dempe gemyttene

Indonesia har hatt et omdømme som et moderat muslimsk land, men dette har begynt å slå sprekker etter en bitter og hatsk valgkamp mot en kristen guvernørkandidat i vinter. Han er senere arrestert for blasfemi. Sinnene er satt i kok, og ifølge Jakarta Post jobber president Joko Widodo på høygir med å dempe gemyttene.

Gråt og ba om nåde

Nyhetsbyrået Associated Press (AP) skriver at dette er første gang noen er dømt til stokkeslag for homofil sex i Indonesia. Den ene av de to homofile mennene gråt da dommen falt og tryglet om nåde og en mild behandling.

Høflig i retten

Hovedanklageren i saken sier de to skal straffes før den hellige fastemåneden ramadan begynner i neste uke. Dommeren, Khairil Jamal, sier domstolen ikke gikk inn for maksimumsstraffen på 100 stokkeslag fordi mennene opptrådte høflig i retten, samarbeidet med myndighetene og var tidligere ustraffet. Aktor ba om 80 slag, men dommerne endte altså på 85.

Trange klær og bønneskulking

Aceh er den eneste provinsen i landet der muslimsk sharialov praktiseres. Regionen fikk lov til dette som en del av en avtale for å slutte fred med separatister. I tillegg til homofil sex kan forbrytelser som utroskap, gambling, drikking av alkohol, skulking fra fredagsbønnen eller trange klær for kvinner straffes med stokkeslag. I fjor ble flere enn 300 dømt i slike saker.

Lokale politikere i provinsen har ved flere anledninger hisset opp stemningen mot homofile. President Joko Widodo snakket i fjor høst ut mot hatefulle ytringer mot personer på grunn av deres seksuelle legning, men har ikke sagt noe om den aktuelle saken. Human Rights Watch har oppfordret ham til å gripe inn for å få dem benådet.