Døde andunger flyter i turistattraksjon i Washington

Årsaken til tømmingen er at ender som oppholder seg i og rundt bassenget, dør. Det er en vannbåren parasitt som påvirker fuglene i den store parken kalt The Mall i den amerikanske hovedstaden.

Men fortvil ikke om du har umiddelbare reiseplaner til DC og drømmer om å se Lincoln Memorial Reflecting Pool, som blant annet var prominent med i en scene i filmen Forrest Gump.

Allerede om drøyt en ukes tid – den 19. juni – regner parkvesenet med å ha fylt opp bassenget igjen etter rengjøring, melder nyhetsbyrået AP. Dette er imidlertid ingen liten jobb. Bassenget fra 1923 er over 600 meter langt, over 50 meter bredt og inneholder over 25 millioner liter vann.

Rundt 80 andunger er funnet døde i bassenget den siste måneden. De har fått i seg parasitter som lever i snegler i vannet. Parasittene kan gi mennesker utslett, men skal for øvrig ikke være farlig for folk.