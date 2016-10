Dødstallene stiger etter angrep på politiskole i Pakistan

Tre væpnede personer åpnet ild ved skolen mandag kveld lokal tid. Ifølge helsetalsperson Noor Haq Baloch er de fleste av de skadde og drepte politistudenter, men det er også noen fra sikkerhetsstyrkene. Mange av studentene døde da angriperne detonerte bombevester.

Det er ventet at dødstallet vil stige etter som mange er kritisk skadd. Det var 700 studenter ved skolen da de væpnede mennene angrep.

– De sprang mot bygningen mens de åpnet ild. Vi løp for livet opp på taket og hoppet over på baksiden, sier en av politistudentene.

Angrepet

Angriperne forskanset seg inne på skolen, og det var skuddveksling med politiet som omringet området i flere timer.

De første meldingene fortalte om fem-seks væpnede menn, men tallet har blitt redusert til tre. Innenriksminister Sarfaraz Bugti sier en av angriperne ble drept av sikkerhetsstyrkene, og to andre døde i to separate selvmordsbombeangrep.

– Først angrep de vakttårnet. Etter å ha drepte vakten der tok de seg inn på området, sier Bugti.

De fleste studentene ble drept av selvmordsbombene, sier generalmajor Sher Afgan, som leder de paramilitære grensestyrkene.

– Det er en åpen krig, og når du har fiender på innsiden og utsiden, kan de fort utnytte situasjonen, sier Afgan.

Gjerningspersonene

Ifølge Afgan er angriperne medlemmer av Al-Alimi-gruppen som hører til Lashkar-e-Jhangvi, som er tilknyttet Taliban i Pakistan. Gruppen selv har ikke tatt på seg ansvaret hittil.

En av studentene som klarte å rømme, forteller at han så tre menn i kamuflasjedrakter som bar kalasjnikover.

– De begynte å skyte og gikk inn i sovesalen, men jeg klarte å klatre over en vegg, sier studenten.

Sikkerhetspolitiet leter fortsatt etter mulige andre angripere i området.

Tok gisler

Under angrepet tok de væpnede mennene 250 studenter som gisler, men disse ble senere befridd av politiet.

Sikkerhetspersonell laget en korridor der ambulansene kunne kjøre fram og tilbake under angrepet og sende skadde til sykehus. Militære helikoptre sirklet over skolen.

I august i år ble sykehuset i Quetta utsatt for et bombeangrep av ekstremistgruppen IS, og 73 personer ble drept. Det har vært angrep fra islamister i flere tiår i dette området, spesielt etter at Pakistan ble en av USAs allierte i 2001.

Ifølge politisjefen mottok de lokale myndighetene i forrige uke informasjon om et mulig angrep, og sikkerhetstiltakene i de mer sentrale bydelene ble skjerpet etter dette.