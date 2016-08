Skjelvet med en styrke på 6,2 rammet et fjellområde i regionene Umbria, Lazio og Marche sentralt i Italia natt til onsdag. Småbyen Amatrice og landsbyene Accumoli og Arquata del Tronto er blant stedene som ble hardt rammet.

Italienske myndigheter bekreftet fredag ettermiddag, ifølge AP, at 278 mennesker nå er døde. Flesteparten av de omkomne er funnet i Amatrice, men ordføreren i byen sier at minst 15 mennekser fortsatt er savnet. 49 mistet livet i Arquata del Tronto og elleve i Accumoli.

I Accumoli viserne satellittbilder at bakken har sunket med 20 centimeter etter skjelvet, ifølge TV-kanalen Rai.

Leter videre

Brannmannskapene leter fredag ettermiddag fortsatt i ruinene, men ifølge brannsjef Bruno Frattasi synker håpet om å finne overlevende for hver time. Samtidig som at den mest intensive delen av redningsarbeidet går mot slutten, er det flere som har begynt å stille kritiske spørsmål ved hvorvidt regionen har hatt en god nok beredskap i tilfelle sterke skjelv.

CIRO DE LUCA / X03151

Påtalemyndigheten i den rammede regionen skal snart gå i gang med en utredning om det er noen som burde stilles ansvarlig.

Samtidig sier innenriksminister Angelino Alfano redningsarbeidet i byene har fungert perfekt, ifølge La Repubblica.

– Hadde det ikke fungert måtte jeg ha unnskyldt meg overfor alle italienere. Vi skal se på ansvaret, men hjelpearbeidet har fungert, sier Alfano.

Begravelser

To kvinner, deres barnebarn og tre andre mennesker som mistet livet i jordskjelvet i Pomezia ble begravet fredag.

Regjeringen i Italia har besluttet å erklære nasjonal sørgedag lørdag, og det blir flagget fra halv stang på alle offentlige bygninger.

Lørdag blir det arrangert statlig begravelse for 49 mennesker som døde i Arquata del Tronto og grenda Pescara del Tronto like ved. Dette skal skje i Ascoli Piceno, der president Sergio Mattarella skal delta, ifølge nyhetsbyrået ANSA.

Onsdag blir det holdt felles begravelser for ofrene i Amatrice og Accumoli, de to hardest rammede byene.

900 etterskjelv

Etter skjelvet natt til onsdag har det blitt registrert minst 900 etterskjelv.

HANDOUT / X80001

Mange gamle bygninger i det jordskjelvrammede området har fått skader og er sårbare når det kommer nye rystelser.

Det foreløpig siste etterskjelvet rammet Amatrice klokken 6.28 fredag morgen med en styrke på 4,8. Etterskjelvet førte til at enda flere bygninger raste sammen i den lille byen, melder det italienske nyhetsbyrået ANSA.

Gjenoppbygging

Italias statsminister Matteo Renzi har så langt innvilget 50 millioner euro til gjenoppbygging av de jordskjelvrammede områdene. Han har kunngjort et nytt initiativ som han kaller «italienske hjem». Det er svar på flere år med kritikk mot dårlige bygg og konstruksjoner over hele landet.

Ifølge La Repubblica er over 2,5 millioner euro samlet inn via SMS så langt. Ved å sende en SMS gis to euro uavkortet til redningsarbeidet.