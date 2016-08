Dødstallet fortsetter å stige etter jordskjelvet i Italia

I dag skal landsbyene Arquata del Tronto and Pescara del Tronto begrave 40 av innbyggerne, som ble ofre for jordskjelvet. Både statsminister Matteo Renzi og President Sergio Mattarella vil delta i seremonien.

Renzi har erklært unntakstilstand i området.

388 mennesker er skadde, og 40 av dem er fortsatt i kritisk tilstand. Over 2500 har mistet hjemmene sine. Det finnes ennå ingen oversikt over hvor mange som er savnet.

Italia rammes av jordskjelv igjen og igjen: Her er forklaringen.

Flyktninger deltok i redningsarbeidet

Mange er også reddet ut fra ruinene. Avisen Corriere della sera skriver at 238 mennesker har blitt gravd ut levende av redningsmannskapene. Over 4000 frivillige og profesjonelle har deltatt i letingen.

Blant de frivillige var en gruppe flyktninger som nylig har kommet til et mottak i området. De hjalp med å rydde plass til et mottak for ofre som mistet hjemmene sine i skjelvet.

Massimo Percossi / TT / NTB Scanpix

– Vi våknet og lurte på om dette var verdens ende, eller om det var normalt, sa AbdulMalik, en flyktning fra Elfenbenskysten, til Deutsche Welle. En annen, navngitt som Tijamba, forteller at de føler sympati med ofrene.

– Vi vet hva det betyr å miste alt, sier han.

Barn og utlendinger blant de omkomne. 10-åring ble reddet ut.

Rammes av etterskjelv

Det har vært mer enn 1000 etterskjelv siden det store jordskjelvet rammet onsdag. Skjelvet fant sted i et område sentralt i Italia i regionene Umbria, Lazio og Marche. Det målte 6,2 på Richters skala.

Et av etterskjelvene nådde 4,8 i landsbyen Amatrice, som ble hardest rammet av katastrofen. Det førte til at flere skadde bygninger kollapset, skriver Corriere della sera.