Domstol mener Parlamentet må få stemme om brexit

På de konservatives landsmøte tidligere i høst sa statsminister Theresa May at den britiske regjeringen vil utløse artikkel 50 i Lisboa-traktaten innen utgangen av mars neste år. Artikkel 50 starter den formelle utmeldingen av EU. May mener regjeringen har rett til å starte prosessen uten behandling i Parlamentet. Men det er altså domstolen uenig i.

Regjeringen kunngjør at de vil anke avgjørelsen til Høyesterett. Avisen i The Guardian skriver at Høyesterett allerede har satt av tid til å behandle saken 7. og 8. desember.

Den første reaksjonen fra regjeringen har alt kommet.

– Den britiske regjeringen er skuffet over avgjørelsen til domstolen som krever at parlamentet godkjenner at vi utløser prosessen med å forlate EU, skriver handelsminister Liam Fox, ifølge Reuters.

Han peker på at folket gjennom folkeavstemningen ga mandat til å melde seg ut.

Tror ikke på blokkering

Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad sier at avgjørelsen kan forsinke prosessen, men han tror ikke den vil bli stoppet.

Støtten om EU er betydelig større i Parlamentet enn den har vist seg å være ute i folket.

– En avstemning i Parlamentet kan føre til at utmeldingsprosessen blir noe utsatt, men jeg tror ikke det betyr at hele brexit-prosessen blir stoppet. Folket har talt, og det vil ikke være politisk legitimt av politikerne i Parlamentet å stoppe prosessen, sier Mustad til NTB.

Labour-parlamentariker Pat McFadden sier til SkyNews at han heller ikke tror parlamentet vil blokkere utmeldingsforhandlingene, men at det kan hende de vil kreve mer informasjon om regjeringens forhandlingsposisjon før de utløser artikkel 50.

Assisterende politisk redaktør i BBC Norman Smith spår at dersom torsdagens rettsavgjørelse blir stående, kan det føre til «måneder etter måneder» med hindre i Parlamentet.

I folkeavstemningen 23. juni i år stemte 51,9 prosent av britene for at Storbritannia skal forlate EU.

Angrefrist

John Kerr, som utformet artikkel 50, sier til BBC at den etter hans mening ikke «er ugjenkallelig». Han sier at det er mulig for Storbritannia å skifte mening etter at artikkel 50 er utløst, og velge å forbli i EU.

Statsminister Theresa May har gjentatte ganger understreket at «brexit betyr brexit».

Brexit ble for første gang behandlet i retten i forrige uke, da to saker var oppe til behandling i Belfast. Saksøkerne mente at Brexit ikke kan gjelde for Nord-Irland, men fikk ikke medhold. Et klart flertall i Nord-Irland stemte i folkeavstemningen i juni for å forbli i EU.

En frisør og en finansgründer er blant britene som har gikk til sak for å stanse brexit-prosessen. Ifølge advokatene i firmaet Mishcon de Reya, som representerer saksøkerne, kan ikke regjeringen aktivere artikkel 50 i Lisboa-traktaten før parlamentet har godkjent det gjennom debatt og avstemning.