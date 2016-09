– Jeg er dypt overrasket og frustrert, sier hun til dr.dk.

Zornig Andersen er en kjent person i Danmark og er forfatter og tidligere barneombud.

Historien begynte seg ett år tilbake. I september i fjor kom det veldig flere tusen flyktninger til Danmark via Tyskland. Mange av flyktningene ville gjerne videre til Sverige eller Norge.

Bildene fra i fjor sommer av flyktninger langs danske veier rystet mange.

Lisbeth Zornig Andersen og mannen Mikael Lindholm var to av mange dansker som åpnet bildøren og lot noen sitte på.

Bakgrunn: Ga syrisk familie skyss – fikk 45.000 kroner i bot

Kanelboller og kaffe var straffeskjerpende

Det var en syrisk familie på vei til Sverige, inkludert to små barn, som fikk sitte på fra Rødbyhavn til København. De fikk også komme hjem til Andersen og Lindholm for å drikke kaffe og spise kanelboller, noe den danske tingretten så på som straffeskjerpende.

Det er fordi det er forbudt å stille husrom til rådighet for folk uten lovlig opphold i landet.

Etterpå ble flyktningen kjørt til Kastrup lufthavn, hvor de kunne ta toget til Sverige.

Ekteparet har sagt at de gjorde dette av humanitære årsaker, og med et ønske om å hjelpe.

Hun og ektemannen ble dømt til 45.000 kroner i bot, og de anket. Men nå har Østre Landsræt, tilsvarende lagmannsretten i Norge, økt boten til 50.000 danske kroner – noe som tilsvarer over 60.000 norske kroner.

De må også betale saksomkostninger.

Vurderer å anke til høyesterett

Zornig Andersen sier til DR at hun vurderer å anke til høyesterett.

Hun er også fortvilet over at hun er blitt dømt, mens to politikere i Aarhus ble frifunnet for noe tilsvarende.

– Det er så urimelig.

De to politikerne i Aarhus ble frikjent fordi dommeren ikke var overbevist at de tiltalte hadde bistått de to afrikanske migrantene med transport og ulovlig opphold med forsett. Det var fordi retten ikke fant det bevist at de to politikerene visste at de ikke hadde gyldige reisedokumenter.

Flere saker på trappene

Advokaten til Zornig Andersen og Lindholm, Bjørn Elmquist, sier til Politiken at det er stor forskjell på dommer om menneskesmugling, og at høyesterett bør bringe orden i dette. Og at heller ikke hans klienter kunne vite om de hadde gyldige reisedokumenter.

Ifølge den danske avisen har flere dansker blitt rettsforfulgt for lignende gjerninger. En mann ble i januar dømt i byretten i Randers for å ha kjørt noen flyktninger fra Flensburg i Tyskland til Grenå i Danmark. Og i oktober skal det føres saker mot fire nye personer, ifølge Politiken.

I Norge er det lov å gi skyss til utlendinger som ikke har lovlig opphold, om det skjer innenfor landets grenser og hensikten ikke er å skjule vedkommende for politiet, opplyser seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i NOAS.