Donald J. Trump blir USAs neste president

Få siste nytt fra valgnatten i vår direkteblogg.

Etter en nervepirrende natt vant Donald Trump en overraskende seier i presidentvalget i USA. Amerikanske medier ventet lenge med å kåre noen vinner, men klokken 08.33 kåret det svært anerkjente nyhetsbyrået Associated Press (AP) Trump som vinneren.

Clintons valgkampsjef John sa natt til onsdag amerikansk tid at Clinton ikke ville kommentere valget i natt. Men klokken 08.40 meldte CNN at Clinton hadde ringt Trump for å erkjenne nederlaget.

Her er noen av hovedgrunnene til at Trump kunne vinne så overraskende:

Han motiverte det «stille flertallet» i hvite, rurale USA, og tok uavhengige velgere.

Hillary Clinton underpresterte kraftig blant sine velgere.

Meningsmålere og analytikere bommet totalt.

Det stille flertallet

Donald Trump har lenge insistert på at meningsmålingene er feil. Han har blant annet pekt på de enorme menneskemengdene som har kommet på valgmøtene sine.

De fleste meningsmålingene og sannsynlighetsberegningene viste en helt klar fordel for Hillary Clinton i forkant av valget. Likevel vant altså Donald Trump en stor andel av vippestatene sør og i Midtvesten. Han vant også stater som alle forventet skulle gå for Clinton, som Michigan og Wisconsin.

Mye kan tyde på at de fleste analytikerne grovt undervurderte frustrasjonen og engasjementet blant de hvite, sinte velgerne.

Det er ikke første gang meningsmålerne har bommet. Her er vår sak om hvordan dette kan skje. Meningsmålerne bommet grovt en rekke ganger de siste årene.

Valgdagsmålingene gir en viktig indikasjon på hvordan velgerne har prioritert og blitt motivert:

38 prosent sa at det viktigste for dem var å få en kandidat som kan bringe endring, ifølge CBS.

22 prosent sa at det viktigste var å velge en kandidat med erfaring.

36 prosent sa at de ønsker en sterk leder.

29 prosent sa at de ønsker «en visjon for fremtiden».

Evan Vucci / AP / NTB Scanpix

En hvit revolusjon

Allerede i primærvalgkampen viste Donald Trump at han kunne kaste rundt på etablerte politiske sannheter. Tirsdag sto han i spissen for en politisk revolusjon i USA, drevet av hvite arbeiderklassevelgere i en rekke stater.

Carlo Allegri / REUTERS / NTB SCANPIX

I praksis har Trump gjort helt om på det politiske kartet i USA, og tatt seieren i en rekke stater som demokratene var sikre på å vinne: Michigan, Wisconsin, Minnesota. I tillegg vant han med mye større marginer enn det som var forventet.

Han vant også en stor andel uavhengige velgere og lente seg tungt på de såkalte Reagan-velgerne i USAs industritunge stater.

Konspirasjonteorier, krangel og hat mot demokratene har preget Det republikanske partiet i 20 år. Slik har de beredt grunnen for Trump.

Velgere: Trump har skapt en folkebevegelse

- Det er nesten vanskelig å ta det inn. Donald Trump! Donald Trump blir president i USA, sier en velger på valgvaken i Lafayette, Indiana. Han er 30 år og stemte for første gang i år.

Mike og Julie Roush som er drivende krefter i det lokale partiet tror Trump har trukket mange helt nye velgere til urnene.

- Folk jeg jobber med, som aldri før har stemt, har i år sagt at de skulle stemme. Og 80 prosent av dem skulle stemme Trump, sier Mike Roush.

Mens Mike Roush forteller at det var mange førstegangsvelgere blant hans voksne kolleger som driver med veiarbeid, forteller Julie om en annen gruppe hun møtte under kampanjen.

Ville ikke vise støtten

- Når du ringte på hos velstående folk med flotte hus i fine strøk, sa de litt hviskende at de skulle stemme på Trump, men de ville for all del ikke ha noe Trump-skilt i hagen sin slik at naboene fikk se det, forteller hun.

Menn i 20-30 årene ville derimot gjerne ha hageskilt.

- De var litt stolte av det, sier hun.

Roush-paret er stolte over å ha kjempet for USAs neste president og sier de deler synet til den folkebevegelsen han har skapt.

- Folk er forbannet på regjeringen. I halvannet ti år har ikke folk vært interessert. Det forandrer seg. Folk vil stemme. Folk vil involvere seg. Folk var villige til å vente i lange køer for å avlegge stemme, sier hun.

Hadde han tapt, ville bevegelsen falt sammen i apati og sinne, tror hun.

Kjetil Hanssen

Revolusjonen er komplett

Det er mange som nå trekker sammenligninger til sjokket etter Brexit-avstemningen i sommer.Trump har flere ganger fremhevet at USA også har en stor frustrert velgermasse, og har advart om at amerikanerne kan oppleve et lignende sjokk. Også i Brexit-valget bommet både analytikerne og meningsmålerne totalt.

Lederen av UKIP og Leave-kampanjen Nigel Farage skrev på twitter tirsdag: «Er det Brexitdag i USA? Jeg håper det.»

Selv har Trump tweetet at han «snart vil bli kalt Mr. Brexit».

Donald Trump var karakteristisk lite ydmyk da han avla sin stemme i Manhattan tirsdag.

– Dersom jeg taper vil det ha vært en gigantisk sløsing med tid, penger og energi, sa Trump.

CARLO ALLEGRI / REUTERS / NTB SCANPIX

Mur mot Mexico, oppmykning med Putin, samtaler med Nord-Korea. Slik vil president Trump endre USA og verden.

Clinton underpresterte massivt

Mens Trump overrasket med å engasjere velgerne, var Hillary Clintons støtte mye svakere enn antatt. Det blir en enda grellere kontrast mellom de to når man tar høyde for at Clinton har hatt et mye større valgkamp-apparat, og mye mer penger. I Ohio sto for eksempel Clintonkampanjen bak 75 prosent av alle valgreklamene på radio og fjernsyn.

Trump har hele tiden insistert på at han ledet en bevegelse som ikke kan måles etter tradisjonelle politiske landemerker. Tirsdag kveld fikk han rett.

Evan Vucci / AP / NTB Scanpix

All makt til Trump

I tillegg til at Trump vinner en sjokkseier, holder også republikanerne fast på både Senatet og Representantenes hus.

Det betyr at Trump kan gjennomføre mye av sin agenda med støtte fra de folkevalgte, dersom han klarer å samle partiet bak seg. Det fordrer at Trump bruker seieren til å konsolidere de ulike kreftene innen partiet, og får støtte av partiledelsen, som har vært skeptisk og lunkne til hans kandidatur.