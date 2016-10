Bare minutter etter at debatten var slutt, begynte det å koke på sosiale medier. Produsentene av T-skjorter lå ikke langt bak i løypa.

Allerede nå er det et rikt utvalg av skjorter med teksten «Such a nasty woman» i salg. Nasty kan oversettes med ekkel eller slem. Mange amerikanske kvinner har tatt uttrykket til seg som en hedersbetegnelse.

Hvis du trykker på lenken NastyWomenGetShitDone.com, kommer du for øvrig direkte til Clintons kampanjesider.

Antropologen, skuespilleren og komikeren Natalia Regan kaller seg nå Nasty Natalia Reagan på Twitter.

Reagan slår fast at Donald Trump på to sekunder klarte å gjøre «Such a nasty woman» til et komplement.

Huffington Post har likegodt publisert en artikkel med tittelen 32 Tweets That Will Make You Damn Proud To Be A Nasty Woman.

Her er flere Twitter-meldinger om samme tema: