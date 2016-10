Donald Trump: Epostsaken vil gi konstitusjonell krise hvis Clinton vinner

– Hillary vil trolig være under etterforskning i svært lang tid, sa den republikanske presidentkandidaten under et valgmøte i Grand Rapids i Michigan mandag.

– Hun er uskikket og ukvalifisert til å være USAs president. Blir hun valgt vil det dra regjeringen og landet vårt ned i en konstitusjonell krise som vi ikke har råd til, sa Trump videre.

Han advarer også om at USA kan havne i en situasjon der en president blir straffeforfulgt.

Uttalelsen kommer etter at FBI-sjef James Comey fredag kunngjorde at det var oppdaget nye eposter som er sendt til og fra Clintons private epostserver.

Clinton-leiren har rettet krass kritikk mot Comeys kunngjøring, som kom under to uker før valget 8. november.

USAs president Barack Obama tror ikke FBI-sjef James Comey prøvde å påvirke presidentvalget da han opplyste at FBI gransker nye eposter knyttet til HillaryClinton.

– Presidenten tror ikke at han har en hemmelig strategi til fordel for én kandidat eller ett parti, sier Det hvite hus' talsmann Josh Earnest mandag ettermiddag.

Earnest sa videre at Det hvite hus verken vil «forsvare eller kritisere» Comeys avgjørelse.

Donald Trumps valgkampleder har tidligere forsikret om at Trump ikke vil gjøre Clintons eposter til et sentralt tema i valgkampens siste dager.

Presidentvalget holdes tirsdag neste uke.