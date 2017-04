Donald Trump: «Jeg trodde dette skulle være enklere»

Etter 99 dager som USAs president har Donald Trump forsøkt, uten hell, å få gjennomslag for mange av tingene han lovet å gjøre i Det hvite hus.

Muren langs grensen til Mexico, som han sa at Mexico skulle betale for, er lagt på is.

Helsereformen som skulle erstatte Obamacare ble stanset av hans eget parti.

Et innreiseforbud for innbyggere fra en rekke muslimske land ble stanset i rettsvesenet.

Av de ti lovene han sa han skulle jobbe for å få implementert i løpet av sine første 100 dager, er ingen av dem signert.

Nå innrømmer Trump at jobben som president er hardere enn han trodde på forhånd.

– Jeg elsket det livet jeg hadde før. Jeg hadde så mye på gang. Det er mer arbeid enn i mitt forrige liv. Jeg trodde dette skulle være enklere, sier han i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.

LISTEN: Trump talks to @Reuters about missing his old life and how he thought his new job would be easier. https://t.co/pwklqp8H5H pic.twitter.com/E5A11ucFb2 — Reuters Top News (@Reuters) April 28, 2017

Blant tingene han savner, er muligheten til å kjøre bil.

– Du er virkelig i din egen lille kokong fordi du har så mye beskyttelse at du ikke kan dra noe sted. Jeg liker å kjøre. Nå kan jeg ikke lenger kjøre, sier han.

Skryter av Kinas president

Trumps første hundredagersperiode har vært preget av en rekke snuoperasjoner:

Han har gått fra å omtale NATO som «utdatert» til å si at «NATO er ikke utdatert lenger». Årsaken til den nye holdningen, innrømmet han i et nylig intervju, er at han ikke visste så mye om NATO tidligere.

Trump har også forandret mening om Kina. I valgkampen lovet han å stemple Kina som en valutamanipulator, noe han ikke lenger ønsker å gjøre.

Han skapte også uro i Beijing da han like etter valget snakket med Taiwans president og indikerte at han vurderte å gå vekk fra den såkalte «ettkinapolitikken». Nå sier til Reuters han at han ikke vil ha en ny samtale med Taiwans president.

Årsaken, sier Trump, er at han ikke vil skape problemer for Kinas president, Xi Jinping.

– Jeg synes han gjør en fantastisk jobb som leder og jeg vil ikke gjøre noe som står i veien for det, sier han til Reuters.

Krever at Sør-Korea tar regningen for rakettforsvar

Trump ønsker å samarbeide med Kina for å møte trusselen fra Nord-Korea. I Reuters-intervjuet advarer han mot en mulig storkonflikt med nordkoreanerne.

– Det er en mulighet for at vi kan ende opp med å ha en stor, stor konflikt med Nord-Korea. Vi ville elsket å løse ting på en diplomatisk måte, men det er veldig vanskelig, sier han.

Samtidig viser han en viss empati overfor Nord-Koreas diktator, Kim Jong-un:

– Han er 27 år gammel, faren hans døde, han overtok et regime, så du kan si hva du vil men det er ikke enkelt, spesielt for en mann på hans alder, sier Trump.

KCNA / Reuters

Presidenten sender også ut signaler som skaper dyp uro i Sør-Korea. I et intervju med The Washington Post sier han at han kan komme til å avlyse frihandelsavtalen med sørkoreanerne.

– Det var en forferdelig avtale, sier Trump, som legger til overfor Reuters at han ønsker at Sør-Korea skal betale for antirakettforsvaret kjent som THAAD, som USA i dag betaler for.

– Det er rundt en milliard dollar. Hvorfor betaler vi en milliard dollar? Det er vi som beskytter, og så skal vi betale en milliard dollar? Jeg har informert Sør-Korea at det er bedre om de betaler, sier han.

Sørkoreanske myndigheter avviste fredag morgen at de kommer til å betale denne regningen.