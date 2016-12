USAs påtroppende president Donald Trump sier i en Twitter-melding onsdag at USA «ikke kan fortsette å behandle Israel med en slik total forakt og mangel på respekt».

Utspillet fra Trump kommer etter at USA fredag for første gang avsto fra å legge ned veto mot en FN-resolusjon som krevde stans i Israelsk bosetting i okkuperte områder.

– De pleide å ha en stor venn i USA, men ikke nå lenger, skriver Trump på sin offisielle twitterkonto. Han legger til at begynnelsen til slutten på vennskapet var «en forferdelig Iran-avtale» og «nå dette (UN).

Deretter ber Trump Israel om å holde ut og «være sterke» til den 20. januar. Det er datoen da Trump tar over presidentembetet fra Barack Obama. Forholdet til Obama har ofte vært vanskelig, men så ut til å være på bedringens vei like etter at Trump var valget den 8. november.

Nå ser det ut til at Trump er forbannet over Obamas siste handlinger som president.

– Jeg trodde maktskiftet skulle gå glatt. MEN NEI, skriver Trump på twitter onsdag.

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

Israel utsatte avgjørelse om bosettinger

Fredag slo altså FNs sikkerhetsråd fast i en resolusjon at de israelske bosetningene på okkupert, palestinsk område er ulovlige og krever full byggestans. Sikkerhetsrådet mener også at de er til hinder for fredsprosessen.

14 av Sikkerhetsrådets medlemsland stemte lille julaften for resolusjonsforslaget, mens USA avsto fra å stemme. Det at USA unnlot å stoppe resolusjonen ved å legge ned veto slik det pleier, ble av forskere tolket som et kraftig signal fra amerikanske myndigheter til Israel.

– USA markerer seg mot Israels politikk. Det er et tydelig, men veldig sjeldent signal, sa professor Jan Hallenberg ved Försvarshögskolan i Sverige til nyhetsbyrået TT.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2016

«Skammelig»

Israelske politikere har gitt uttrykk for raseri over vedtaket i Sikkerhetsrådet. Israels statsminister Benjamin Netanyahu karakteriserte FN-resolusjonen som «skammelig», ifølge internasjonale nyhetsbyråer.

– Denne avgjørelsen var skammelig og fordomsfull, men vi tåler det. Det vil ta tid, men dette vedtaket vil bli opphevet, mente Netanyahu.

Mandag uttalte statsministeren at Israel ikke akter «å vende det andre kinnet til», og at myndighetene vil fortsette prosessen med å godkjenne tusenvis av nye boliger i bosetninger i Øst-Jerusalem, skriver avisen The New York Times.

MAXIM SHIPENKOV / AP / NTB Scanpix

Fakta: Israelske bosetninger Over 700.000 israelske bosettere bor i 237 bosetninger og utposter på den israelskokkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

FNs sikkerhetsråd vedtok 23. desember en resolusjon som slår fast at bosetningene er ulovlige og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse. (NTB)

5600 nye boliger

Onsdag skulle bystyret i Jerusalem etter planen godkjenne 492 nye boliger øst i byen, et første skritt i en plan som totalt omfatter 5600 nye leiligheter og hus i den hovedsakelig palestinske delen av byen. Palestinerne ønsker at Øst-Jerusalem skal bli hovedstaden i en mulig fremtidig palestinsk stat.

Men vedtaket ble utsatt på ubestemt tid, melder NTB, og det skal ha skjedd etter sterk oppfordring fra Netanyahu. Avisen Jerusalem Post skriver at årsaken skal være at den israelske statsministeren ikke ønsker å forsure forholdet til Washington ytterligere.

Samtidig understrekes det at planene ikke er skrinlagt, og at tillatelsene kan komme tilbake på agendaen når som helst, melder NTB.

RONEN ZVULUN / Reuters

I strid med folkeretten

En rekke FN-resolusjoner har konkludert med at bosetningene på okkupert, palestinsk område – deriblant på Vestbredden og i Øst-Jerusalem – er ulovlige og i strid med folkeretten.

Over 700.000 israelske bosettere bor i nærmere 240 bosetninger og utposter på den israelskokkuperte Vestbredden, Øst-Jerusalem og på Golanhøydene.

Kevin Lamarque / Reuters

Anklager Obama

USA har i mange år lagt ned veto mot at FNs sikkerhetsråd skal fordømme disse israelske utvidelsene. Da amerikanerne unnlot å gjøre det fredag, fikk det israelske myndigheter til å rase. De hevdet at USAs president Barack Obama hadde bistått i å utforme resolusjonen.

– Vi har sikker informasjon fra kilder i den arabiske verden som viser at Obama-administrasjonen hjalp med å utforme denne resolusjonen og presset på for at den skulle bli vedtatt, påsto Netanyahus talsmann ifølge The Washington Post.

Over 30 ganger har supermakten brukt sin vetorett til å stoppe Israel-kritiske vedtak i verdensorganisasjonen. De siste årene har det imidlertid vært knute på tråden mellom Israels statsminister Netanyahu og USAs president Barack Obama. Likevel har USA fortsatt å støtte Israel.

Amerikanske myndigheter har på sin side benektet at de hadde noe med resolusjonen å gjøre. Den israelske avisen Haaretz skrev tirsdag at det var Storbritannia som derimot var en viktig pådriver for å få vedtatt resolusjonen etter at Egypt trakk seg på grunn av press fra Israel.