Donald Trump er i ferd med å bli normal

For en måned siden kastet Donald Trump et gråtende spedbarn ut av et valgmøte. Tirsdag kveld løftet han en baby opp foran en gruppe velgere i ren «Løvenes Konge»-stil etter å ha holdt en tale om mammaperm og familieverdier.

– Arbeidende mødre er nødt til å bli kompensert skikkelig for arbeidet de gjør, og de må få tilgang til gode og rimelige helsetjenester for barna sine, sa Trump.

Han hevet ikke stemmen, selv ikke da han la in en liten, nærmest subtil referanse til Hillary Clintons omtale av halvparten av Trump-velgerne som en «kurv av forkastelige».

Talen, der Trump la frem en uvanlig liberal familiepolitikk til en republikaner å være, leste han opp fra et manus, noe han tidligere latterliggjorde sine politiske motstandere for å gjøre.

De siste ukene har han nærmest utelukkende lest fra manus på denne måten.

Noe har skjedd med Donald Trump.

Ingen ville tweets

Bajaskandidaten som skriker fra podiet mens han veiver med armene og snakker løst fra et håndskrevet papirark med noen få talepunkter? Han er nærmest gjemt vekk. I stedet fremstår Donald Trump i stadig større grad som en vanlig, striglet politiker som snakker med innestemme.

Endringen skjedde sannsynligvis da han ansatte Kellyanne Conway til å bli sin nye kampanjeleder for en måned siden. Conway, som har uttalt seg på Trumps vegne med en sjarm og veltalenhet som kampanjen hans tidligere manglet, ser også ut til å ha overtalt kandidaten selv til å legge bånd på seg selv i offentligheten.

Dermed kom det for eksempel ingen ville tweets fra Trump på søndag etter at Hillary Clinton ble kritisert for å holde informasjon om helsetilstanden hemmelig etter at hun kollapset på en minnemarkering for 11.september-angrepene.

Trumps Twitter-konto er i det hele tatt mye mindre spinnvill nå enn den har vært tidligere i valgkampen. Det er som om han har funnet et filter mellom seg selv og publikum.

Ikke det at Trump har sluttet å si dumme ting.

Truet med å senke iranske marinefartøy

Fredag, for eksempel, truet han med å starte en krig mot Iran på grunn av en håndbevegelse mot noen amerikanske marinefolk som hadde beveget seg litt for nære iransk territorium i Persiagulfen.

– Når de sirkler rundt våre nydelige jagere («destroyers») med de små båtene sine og når de gjør fakter mot våre folk som de ikke burde få lov til å gjøre, vil de bli skutt og senket, sa Trump på et valgmøte i Pensacola i Florida.

Se en video av uttalelsen her:

Den radikale uttalelsen fikk lite oppmerksomhet på grunn av Clintons angrep mot Trumps tilhengere. Trump kan også til en viss grad nyte fruktene av at han tidligere har sagt så mye radikalt.

Nå er det en større nyhet at han oppfører seg normalt enn at han sier spinnville ting, noe denne analysen vel også er et eksempel på.

Trumps snuoperasjon er trolig et klokt trekk. I mange måneder har moderate republikanere håpet på en «pivot», altså en kursendring, fra partiets presidentkandidat.

Nå er Trump-skuta trolig i ferd med å endre kurs. Det bør gi Clinton god grunn til å være bekymret.

Tre av ti velgere er fortsatt i spill

Selv om hun fortsatt har en trygg ledelse både på nasjonale målinger og i de viktigste vippestatene – og selv om bookmakere og analytikere fortsatt gir henne rundt 65-70 prosents sjanse til å vinne valget – kan Trumps nye image skape et nytt politisk landskap i løpet av de åtte ukene som gjenstår før 8. november.

Kanskje er det for sent for Trump til å bli USAs neste president. Men kanskje ikke. Kanskje er «nye Trump» i stand til å vinne valget.

Så mange som 30 prosent av de amerikanske velgerne sier at de ennå ikke har bestemt seg for hvem de skal stemme på eller at de kan endre mening før valget.

Trumps popularitet – hans såkalte approval rating – har vært stigende den siste måneden. Kanskje er noen av de moderate republikanerne som tidligere var skremt av bajaskandidaten nå på vei tilbake inn i partivarmen.

Dette presidentvalget kan bli veldig jevnt. Spesielt hvis Trump fortsetter å opptre som en normal politiker samtidig som Clinton fortsetter å havne i selvbygde feller som hun gjorde med kommentarene og hemmeligholdet som har gitt henne så mye trøbbel de siste dagene.