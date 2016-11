Donald Trump fra «Veldig urettferdig!» til «Elsker engasjementet!»

Donald Trump var tilbake på sitt favorittmedium Twitter torsdag kveld - i kjent stil.

Den påtroppende amerikanske presidenten var tydelig opprørt over både demonstranter og media og skrev følgende på sin Twitter-konto:

«Vi har nettopp hatt et veldig åpent og vellykket presidentvalg. Nå er profesjonelle demonstranter, oppildnet av mediene, ute og protester. Veldig urettferdig!»

Ni timer senere har han sovet på saken og ser ut til å ha kommet på andre tanker:

«Jeg elsker det faktum at små protestgrupper i går kveld viser så mye lidenskap for vårt flotte land. Vi skal alle stå sammen og være stolte!»

Siden Donald Trump vant presidentvalget tirsdag denne uken har tusenvis av amerikanere tatt til gatene i flere byer for å protestere.

I Portland i Oregon ble demonstrasjonene så kraftige torsdag kveld at politiet gikk ut og karakteriserte dem som «opptøyer» og truet med å ta i bruk kraftigere skyts mot det de kaller «omfattende kriminell og farlig oppførsel».

Snuoperasjon

Flere amerikanske medier har omtalt twitter-snuoperasjonen, og antydet at dette trolig dreier seg om kampen mellom Trumps apparat og ham selv om hvem som skal ha kontroll over den påtroppende presidentens Twitter-konto.

Redaktør i saloon.com, Jeremy Binchet, skriver i en kommentar at den første meldingen ligner Donald Trumps personlige stil, og trolig er skrevet av ham selv. Han tror imidlertid den neste meldingen er regissert av en ansatt i apparatet rundt Trump.

Fikk forbud mot å bruke Twitter

Trumps harselerende twitter-stil har vært et tema også i valgkampen.

The New York Times skrev nylig at Donald Trumps rådgivere skal ha tatt over presidentkandidatens twitter-konto i valgkampens siste fase for å forsøke å temme hans kontroversielle internett-deltagelse.

I valgkampens siste dager fikk Donald Trump forbud mot å bruke Twitter – av sine egne.

Noe president Obama gjorde et poeng av i talen han holdt til støtte for Hillary Clinton valgnatten:

– De gjorde det fordi han er uberegnelig. Jeg mener – hvis rådgiverne hans ikke kan ha tillit til at han tvitrer, hvordan kan noen ha tillit til at han får tilgang til atomvåpenkodene? sa Obama med et smil.