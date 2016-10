Donald Trumps skatteoppgjør fra 1995 viser at han oppga et tap på hele 916 millioner dollar – 5,7 milliarder kroner etter datidens valutakurs.

Tapet er så stort at han kan ha brukt det for å unngå å betale inntektsskatt i 18 år, ifølge avisen The New York Times, som har fått tilgang til skatteoppgjøret fra 1995.