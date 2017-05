Donald Trump kommer hjem til en politisk storm. Slik vil han få Det hvite hus tilbake på rett kjøl.

Etter en ni dager lang reise er Donald Trump tilbake i et Washington der Det hvite hus nærmest er beleiret av journalister.

Mandag møter presidenten sine nærmeste rådgivere for å diskutere hvordan administrasjonen skal slå tilbake mot de mange negative oppslagene, nå sist om at rådgiver og svigersønn Jared Kushner forsøkte å etablere en hemmelig kommunikasjonskanal til Moskva.

Store omveltninger kan bli resultatet av møtene, ifølge en av The Wall Street Journals kilder.

– Alt er i spill, sier en ikke-navngitt Trump-rådgiver til avisen.

Det hvite hus jobber, ifølge amerikanske medier, med en rekke tiltak for å få bedre grep om situasjonen:

Jakt på lekkasjer

Endringer i staben

Opprettelse av et «war room»

Store folkemøter med Trump

Advokatsjekk av tvitringen

Strategi for et par suksesser i kongressen

Bruker Gudfaren-begrep

Ett av tiltakene som drøftes er å opprette et såkalt «war room», en egen krisestab, for å ta seg av Russland-rabalderet. Bill Clinton gjorde noe lignende under Lewinsky-skandalen.

I Det hvite hus brukes nå et begrep fra filmen Gudfaren om dette arbeidet: «Go to the mattresses», ifølge to medarbeidere som The Washington Post har snakket med. I filmen betyr uttrykket at mafiafamilien går til krig.

Planen er å ha en egen stab som svarer på og imøtegår de daglige avsløringene i mediene. I tillegg skal de håndtere de juridiske sidene ved saken.

Ifølge nettstedet Axios er sjefstrateg Steve Bannon aktuell som leder for krisestaben. Tidligere kampanjesjef Cory Lewandowski kan også være på vei inn døren.

Evan Vucci, AP / NTB scanpix

The Wall Street Journal skriver at Trump nå vurderer å la jurister vurdere Twitter-meldingene hans før de blir publisert.

Advokater har rådet presidenten til ikke å skrive fiendtlige ting i sosiale medier eller komme med spontane kommentarer om Russland-saken. Det kan forverre problemet siden det kan gi inntrykk av at han hindrer rettens gang, skriver The Washington Post.

Jakter på «oppdiktede» kilder

Siden Trump ble tatt i ed har både Det hvite hus, andre departementer og etterretningstjenester som FBI og CIA lekket som en sil.

Selv detaljer fra Trumps diskusjoner med den innerste kretsen av rådgivere dukker opp i pressen.

It is my opinion that many of the leaks coming out of the White House are fabricated lies made up by the #FakeNews media. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2017

Trump selv skriver på Twitter at han tror kildene ikke finnes, og at det bare er mediene som har diktet dem opp. Likevel har han satt i gang en storstilt undersøkelse for å tette lekkasjene, både i Det hvite hus og i andre institusjoner.

Bildelekkasjen fra Manchester-angrepet stiller seg i en annen kategori enn de interne lekkasjene, men oppmerksomheten rundt dem har gitt Trump en anledning til å forsøke å tette de mange hullene.

Shake up

Ifølge noen som står Trump nær, vurderer han også å sparke stabssjef Reince Priebus - i teorien den mektigste person i Det hvite hus etter presidenten. Priebus er en av få i Det hvite hus som hadde en sentral plass i Det republikanske partiets elite også før Trumps inntog i politikken.

Priebus kan bli utnevnt til USAs ambassadør til Hellas for å gi ham en myk landing og et plaster på såret. En talskvinne for Det hvite hus avviser påstanden overfor The Washington Post.

Joshua Roberts, Reuters / NTB scanpix

Avisen skriver også at pressetalsmann Sean Spicer kan får en mindre synlig rolle. En mulig erstatter er Sarah Huckabee Sanders, som i dag er Spicers stedfortreder.

En annen mulighet er at andre i staben snakker om sine spesialområder, der for eksempel sikkerhetsrådgiveren kommenterer sikkerhetsspørsmål og budsjettdirektøren snakker om økonomi.

....it is very possible that those sources don't exist but are made up by fake news writers. #FakeNews is the enemy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2017

Ut og treffe folket

Donald Trump bygget opp sin valgkamp rundt store folkemøter. Der holdt han flammende appeller for tilhengerne sine. Også etter valget har han holdt en rekke slike folkemøter. Nå drøftes muligheten for enda flere. Trump trives med dette, og da får han dessuten presentert sitt budskap uten filter.

Barry Bennett, som var Trump-rådgiver under valgkampen, håper ifølge The Washington Post at Trump vil møte velgere en gang i uken.

– Du kan si det du vil si, og du trenger ikke åpne for spørsmål, sier han.

Ny strategi i kongressen

Administrasjonen trenger noen seire i Kongressen. Trump fikk riktignok godkjent sin høyesterettsdommer, men skrotingen av Obamas helsereform ligger tynt an i Senatet.

Den store skattereformen som markedene har ventet på, er komplisert og ser ut til å la vente på seg. Trumps første budsjettforslag er av tenketanken Brookings spådd en svært humpete vei frem mot et vedtak.

Dermed spekuleres det i at administrasjonen vil forsøke å få gjennom noen triumfer i litt mindre saker før sommerferien i august. Dette kan være innenfor infrastruktur eller innvandring.

Sam Nunberg, som jobbet for Trumps valgkampanje, sier til The Hill at administrasjonens førsteprioritet må være å forhindre at de som er på valg i 2018, skaper avstand mellom seg og regjeringsapparatet.

– Faren er at de bare vil bry seg om gjenvalg og ikke vil vedta noen lover, sier han.