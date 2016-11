Donald Trump nærmer seg Hillary Clinton på målingene

Avstanden mellom Hillary Clinton og Donald Trump er i ferd med å skrumpe inn på meningsmålingene – kun en uke før amerikanerne går til valglokalene for å stemme.

Gjennomsnittet av målingene viser at Clintons ledelse er skrumpet inn til fattige 2,2 prosentpoeng, ifølge RealClearPolitics.

Endringen skyldes ikke et fall i oppslutningen rundt Hillary Clinton, noe som er tydelig på gjennomsnittet av målingene. I stedet skyldes utviklingen at flere velgere har gått fra å være usikre til å bestemme seg for å stemme på Trump.

Clinton har fortsatt størst vinnersjanser

Trenden i retning av Trump har vært tydelig de siste ti dagene, men den har blitt svært mye sterkere de siste tre-fire dagene.

På valgprognosen til FiveThirtyEight.com har sannsynligheten for en Clinton-seier falt fra rundt 85 prosent til dagens 73,3 prosent. Et gjennomsnitt av de største bettingmarkedene gir Clinton 72 prosents sjanse til å vinne valget.

En måling gjort for ABC News/Washington Post viser en ledelse for Trump for første gang siden mai i år. På målingen får Trump en oppslutning på 46 prosent mens Clinton 45 får prosent.

ABC News skriver på sine nettsider at Trump nå leder med 8 prosentpoeng blant de velgerne som sier de er meget entusiastiske. Men sammenligner en dette med tidligere kandidater, er andelen velgere som sier de er meget entusiastiske lave for begge kandidatene, henholdsvis 53 prosent for Trump og 45 prosent for Hillary Clinton.

Slik snudde valgkampen i USA: FBI åpnet etterforskningen av Hillary fredag.

I den samme målingen søndag ledet Hillary med ett prosentpoeng. Målingen har en feilprosent på tre.

Det er foreløpig for tidlig å si om Clinton har mistet oppslutning som en følge av at FBI nå har funnet nye eposter i etterforskningen rundt hennes bruk av en privat epostserver da hun var utenriksminister.

FBI-direktør James Comey kunngjorde funnet av de nye epostene på fredag. Målinger som inkluderer en eventuell folkereaksjon på denne nyheten vil først bli sluppet sent tirsdag og i løpet av onsdagen.

Hvorfor bommer meningsmålingene? Dette tema diskuterer TV2s meningsmålingsekspert Kjetil Løset, våre USA-utsendte Kjetil Hanssen og Kristoffer Rønneberg, programleder Alf Ole Ask.

Lytt til vår siste podkast i spilleren under, på SoundCloud, i iTunes eller fra vår RSS-strøm.

Mange stoler ikke på målingene

Det pågår en omfattende debatt i USA om meningsmålinger. Tilliten til dem er varierende. Donald Trump likte målingene når de viste fremgang for ham og har hevdet de er juks når de har gått ham imot.

Her kan du få en kjapp innføring i hva Clintons epost-skandale egentlig handler om:

Romney ledet på enkeltmåling før 2012-valget

ABC News skriver på sin nettside at man skal være forsiktig med å hevde at dette sier noe om valgresultatet.

I 2012 ledet Mitt Romney med 1 prosentpoeng over president Barack Obama på samme type måling og John Kerry ledet i 2004 med 1 prosentpoeng over George W. Bush.

Begge tapte valget.

Den eneste konklusjonen som en trekker er at det går mot en mye mer spennende valgnatt enn mange trodde for kort tid siden.