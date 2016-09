Donald Trump om Putin: - Han er en bedre leder enn Obama

For første gang i valgkampen deltok begge presidentkandidatene på samme valgmøte da de stilte opp for å snakke om sikkerhetspolitikk på hangarskipet USS Intrepid i New York i natt.

Hverken Hillary Clinton eller Donald Trump kom spesielt godt ut av møtet, der de ble grillet av TV-verten Matt Lauer i en halvtime om gangen – kandidatene møttes ikke på scenen.

Clinton måtte bruke ti minutter på å forsvare bruken av en privat e-postserver da hun var utenriksminister fra 2009–2013.

– Det var en tabbe å bruke en privat server, sa Clinton, som også gjentok at ingen av e-postene var markert som fortrolig eller hemmelig.

Utelukker å sende soldater tilbake til kampen mot IS

Hun ble også spurt om Irak-krigen i 2003, som hun støttet, og bombingen av Libya i 2011, som skjedde mens hun satt som utenriksminister. På spørsmål fra en tilhører i salen ble hun også konfrontert med sitt rykte som en politiker som gjerne sender amerikanske soldater i strid.

– Bruken av makt skal være siste utvei, ikke første løsning, sa Clinton, som utelukket å sende amerikanske soldater til å kjempe i kampen mot den såkalte islamske staten (IS).

– Vi kommer aldri til å sende bakkestyrker til Irak igjen. Og vi skal ikke sende bakkestyrker til Syria, sa Clinton.

Trump gjentok Putin-hyllest

Donald Trump, på sin side, ble konfrontert med sin manglende utenrikspolitiske erfaring og flere kontroversielle uttalelser han har kommet med tidligere.

På spørsmål om hans tidligere hyllest av Russlands leder Vladimir Putin valgte Trump å gjenta den positive omtalen.

– Den mannen har veldig god kontroll over landet sitt. Det er et annet system og jeg liker ikke det systemet, men han har absolutt vært en leder – i langt større grad enn vår president har vært en leder, sa Trump.

På spørsmål om hvorfor han gjentatte ganger har sagt positive ting om Putin, svarte Trump at den russiske presidenten skal ha en oppslutning på 82% – en statistikkbruk som raskt ble lagt merke til på sosiale medier: