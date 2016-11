Donald Trump om telefonsamtalen med Hillary Clinton: – Hun kunne ikke vært hyggeligere

– Hillary Clinton ringte meg, og det var en veldig fin samtale. Det var vanskelig for henne. Jeg mener, det kan jeg forestille meg. Tøffere for henne enn det hadde vært for meg, og for meg hadde det vært veldig, veldig vanskelig.

Det sier den påtroppende amerikanske presidenten Donald Trump i sitt første TV-intervju siden valgdagen, skriver CNN.

Det er Leslie Stahl i programmet 60 minutes som gjør intervjuet som blir sendt i sin helhet på amerikansk TV søndag kveld. Noen klipp er allerede offentliggjort.

– Hillary kunne ikke vært hyggeligere. Hun gratulerte meg, og sa «godt jobbet». Jeg takket henne og sa at hun hadde vært en god konkurrent. Veldig sterk. Veldig smart.

– De er veldig dyktige

Trump forteller at også Bill Clinton har ringt ham, og at han ikke ser bort fra at han kommer til å kontakte ekteparet Clinton for råd når han nå skal tre inn i presidentembetet.

– De er veldig dyktige, begge to. Det er en talentfull familie. Bill Clinton var verdig verdig da han ringte. Han sa at det hadde vært et utrolig løp. En av de største han hadde sett. Det var veldig hyggelig, sa Trump, i klippet som foreløpig er sluppet fra det timelange intervjuet med forretningsmannen og påtroppende presidenten.

Tonen er svært annerledes fra de mange angrepene Trump har kommet med mot familien Clinton i den amerikanske valgkampen.

Mindre motstand mot Obamacare

Det er ikke bare måten han snakker om motstanderne som har endret seg siden valgnatten.

Donald Trump endret tonen over natten – gikk fra å være opprørt over demonstrantene til å rose dem for sitt engasjement for landet.

Fredag modererte også Trump sine uttalelser om Barack Obamas helsereform. Tidligere har han vært tydelig på at han vil skrote hele reformen som han blant annet har karakterisert som «forferdelig».

Nå sier han i et intervju med Wall Street Journal at han vurderer å «justere» den.

I intervjuet sier han at han endret syn under møtet med Obama i Det hvite hus torsdag. Den avtroppende presidenten ba Trump om å vurdere å bevare deler av helsereformen.

– Obamacare kommer enten til å bli justert, opphevet eller erstattet, sier Trump til avisen og tilføyer:

– Jeg sa til ham at jeg kommer til å se på forslagene hans. Av respekt kommer jeg til å gjøre det.

Flere analytikere har spådd at Trump vil prioritere å reversere reformen så snart han inntar Det hvite hus.

– Republikanerne har kjempet i årevis mot Obamacare, og Trump har lovet å avskaffe den. Dersom de ikke skroter helsereformen, vil de fremstå som løgnere og bløffmakere, sa førsteamanuensis Doug Rossinow ved Universitetet i Oslo til NTB tidligere i uken.

Skroting av reformen vil trolig bety at millioner av amerikanere som fikk helseforsikring under Obama, mister den. Dette vil særlig ramme fattige amerikanere

Plukker ut medarbeidere

Donald Trump er nå tilbake i New York hvor han er i gang med å planlegge hvem som skal stå ham nærmest i ny administrasjon i Det hvite hus.

New Yorks tidligere borgermester Rudy Giuliani nevnes som en av flere aktuelle kandidater til Donald Trumps nye administrasjon. Også tidligere leder for Representantenes hus, Newt Gingrich, spås å kunne få en sentral post.

Trumps overgangsgruppe – et team av hans aller nærmeste medarbeidere, innledet onsdag et møte i Trump Tower for å legge planer for de neste 72 dagene. Fram til maktovertagelsen i januar kommer Trumps team til å ha regelmessig kontakt med representanter for blant annet forsvars-, utenriks- og finansdepartementet.