Donald Trump skryter av FBI etter nyheten om Clinton-etterforskning

Rett etter at nyheten kom fredag kveld norsk tid, sto Trump på talerstolen i Manchester i New Hampshire.

– Kanskje rettferdigheten vil skje fyldest, sa Trump om at FBI har funnet nye e-poster som kan være relevante i etterforskningen av Clinton.

Hillary Clinton talte fredag ettermiddag lokal tid i Cedar Rapids i Iowa. Hun nevnte ikke FBI-etterforskningen med ett ord under sin 32 minutter lang tale, som hun avsluttet med slagordet «love trumps hate».

Det var James Comey, sjefen for det føderale politiet FBI, som i et brev til komitéledere i Kongressen fortalte om den overraskende utviklingen i saken.

– Synes relevante

– I forbindelse med en ubeslektet sak har FBI fått kjennskap til e-poster som synes relevante for etterforskningen, skriver Comey.

Ifølge nyhetsbyrået AP er det fortsatt ikke klart om kriminalsaken mot Clinton vil bli gjenopptatt, men det kan skje, mindre enn to uker før presidentvalget i USA, skriver NTB.

FBI skal finne ut om de nye epostene inneholder gradert informasjon og vurdere om de er viktige for etterforskningen.

FBI konkluderte i sommer med at Clinton ikke skulle rettsforfølges for å ha brukt en privat epostserver i jobben som utenriksminister, og i juli la USAs justisminister Loretta Lynch saken vekk. Da hadde etterforskningen pågått ett år.

Selv om Clinton unngikk tiltale, kom FBI med flengende kritikk av den tidligere utenriksministeren for bruken av en privat epostserver i jobbsammenheng.

Trump kommenterte

Donald Trump kommenterte utviklingen i en tale han fredag ettermiddag lokal tid holdt i New Hampshire.

Trump har tidligere kritisert FBI, men fredag var tonen en annen:

– Jeg er stolt av FBI. Jeg tror de kommer til å rette opp skipet, folkens, sa han ifølge nyhetsbyrået AP.

Da funnet av de nye epostene ble kjent fredag, falt aksjekursene på børsen i New York. I løpet av kort tid hadde de viktigste indeksene sunket om lag 1 prosent.

– Dette er virkelig spektakulært. Markedets refleksjon gjenspeiler muligheten for at Trump vil vinne presidentvalget, sier Chris Low fra selskapet FTN Financial.