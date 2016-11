Donald Trump svært nær seieren

Få siste nytt fra valgnatten i vår direkteblogg.

Etter en nervepirrende ligg Donald Trump nå an til en overraskende seier i presidentvalget i USA. Med 244 valgmenn har han nå en rekke veier til seier.

Opptellingen gjenstår fortsatt i Pennsylvania (20 valgmenn), Wisconsin (10), Michigan (16) og Arizona (11). Men Trump leder i alle disse delstatene. Før klokken 07.00 kan opptellingen ha kommet så langt at Trumps seier er sikker.

Tilhengerne roper «lock her up»

Utenfor Hilton-hotellet på Manhatten hvor Donald Trump har sin valgvake er det feststemning. Trump-tilhengere i røde Make America Great-capser roper taktfast «lock her up» som en siste hilsen til Hillary Clinton.

De vifter med Trump-plakater, amerikanske flagg og et digert banner med bilde av et maskingevær og teksten «come and get it». Blant de mer overraskede Trump-tilhengerne vi finner er Inaam Tahhan (47), som opprinnelig kommer fra Aleppo i Syria.

– Det internasjonale samfunnet har sviktet hjemlandet mitt. Donald Trump kommer til å bringe fred til Syria, sier trebarnsmoren som er blitt amerikansk statsborger og som stemte ved valget på tirsdag.

Hun tror også at Donald Trump vil få den amerikanske økonomien på rett kjøl og han han vil gjenopprette forholdet til Russland.

– Det er ingen grunn til at vi ikke skal være venner med Putin, sier hun.

CARLO ALLEGRI

Vinnersjanse på 84 til over 95 prosent

Nettstedet til statistikkguruen Nate Silver gir Trump nå en vinnersjanse på 84 prosent, mens tallknuserne til The New York Times mer det nå er mer enn 95 prosent sannsynlig at Trump vinner.

Her er noen av hovedgrunnene til at Trump kunne vinne så overraskende:

Han motiverte det «stille flertallet» i hvite, rurale USA, og tok uavhengige velgere.

Hillary Clinton underpresterte kraftig blant sine velgere.

Meningsmålere og analytikere bommet totalt.

Det gjorde det mulig for Trump å vinne viktige vippestater som Florida, Nord-Carolina og Ohio.

Sjokk-stemning på Clintons valgvake

Utenfor Javitz-senteret, hvor Clinton hadde sin valgvake i natt,strømmet det ved 05-tiden i natt ut tilhengere av 69-åringen.

Mange var så nedtrykt at de ikke orket å snakke. Noen gråt.

Clayton Cameron (70) har ikke solgt en eneste t-skjorte eller button den siste timen.

−Dette minner meg om da Nixon vant i 72. Valgresultatet slik det ser ut nå er elendig for folk som bor i nabolag som mitt, sier Cameron, som er afroamerikansk.

Patrick Semansky / TT / NTB Scanpix

Han legger til:

- Vi har sett i Obamas tid som president hvordan folk har brukt hundefløyter for å vise at landet er mye mer rasistisk enn de liker å tro. Nå blir marerittet virkelighet.

Idet vi snakker går Melanie (27) og Felite (30) Strieder forbi, mens de snakker om hvordan markedene verden over er i ferd med å falle.

– Dette kommer til å føre med seg enormt med usikkerhet i lang tid fremover, sier 30-åringen, som er finansanalytiker på Manhattan.

Kona, som er arkitekt, sier at hun er dypt skuffet fordi det ser ut som Trump vinner:

- Vi har kommet så langt i dette landet det siste tiåret. Nå tror jeg vi kommer til å gå baklengs. Bare se på muligheten for helsereform. Vi drømte om at alle kunne være dekket av helseforsikring, nå tror jeg ikke lenger på det.

Saken oppdateres.