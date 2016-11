Donald Trump takker tidlige støttespillere for tilliten. Nå får de toppjobber i den nye administrasjonen.

De viktigste posisjonene i Donald Trumps administrasjon er i ferd med å fylles. Foreløpig vet vi dette:

Samtlige, med et delvis unntak for Priebus, er folk som var har vært lojale mot Donald Trump i valgkampen – ofte på et tidspunkt der de fleste andre anså det som dypt usannsynlig at han skulle vinne presidentvalget.

Nå takker Trump dem for tilliten.

Valgkampen handlet ikke bare om at Donald Trump førte en vellykket kamanje. Den handlet også om at Hillary Clinton var en ekstremt upopulær kandidat, skriver vår USA-korrespondent i denne kommentaren.

MIKE SEGAR / Reuters

Stemplet av Kennedy som uegnet til dommerjobb

Sessions kunngjorde allerede i februar at han ønsket Donald Trump som president. Han ble dermed den første politikeren på høyt nivå som erklærte sin støtte til milliardæren.

69-åringen fra Alabama har en kontroversiell fortid. I 1986 ble han avvist av Senatet til en jobb som dommer i en føderal domstol, noe som kun hadde skjedd én gang tidligere siden 1930-tallet.

Senator Ted Kennedy begunnet avvisningen med at Sessions hadde rasistiske holdninger som gjorde det «utenkelig» å gi ham jobben som en føderal dommer.

En annen senator som var med på å blokkere Sessions’ vei til den føderale domstolen var Joe Biden, dagens visepresident.

Jacquelyn Martin / AP / NTB Scanpix

Ny CIA-sjef sterkt kritisk til Iran-avtalen

Mike Pompeo erklærte sin støtte til Trump da det ble klart at milliardæren ville bli republikanernes presidentkandidat. Han har ikke vært blant dem som senere har kritisert Trump for skandalene som dukket opp i valgkampen.

Pompeo skal ha et spesielt nært forhold til Trumps visepresident, Mike Pence, og 52-åringen skal blant annet ha hjulpet Pence med å forberede seg til visepresidentdebatten i oktober.

Den nye CIA-direktøren har vært blant de fremste kritikerne mot Hillary Clinton for hennes rolle som utenriksminister under terrorangrepet mot det amerikanske konsulatet i Benghazi i Libya i 2012.

Han er også en av de fremste motstanderne av avtalen USA har inngått med Iran for å forhindre at iranerne utvikler et atomvåpen.

MIKE SEGAR / Reuters

Sparket fra Obamas administrasjon i 2014

Den svært erfarne eks-generalen Michael Flynn, som nå blir Trumps nye nasjonale sikkerhetsrådgiver, har vært en svært synlig Trump-tilhenger gjennom store deler av valgkampen.

– General Flynn er en av landets fremste eksperter på forsvars- og etterretningsrelaterte saker. Han kommer til å bli en uvurderlig ressurs for meg og min administrasjon, sier Donald Trump i en kommentar.

Flynn ble sparket fra president Obamas administrasjon i 2014. Den gang satt han som direktør for forsvarets etterretningsbyrå.

Ifølge 57-åringen selv mistet han jobben fordi han ikke ville føye seg etter administrasjonens påstand om at amerikanerne var tryggere enn de var et par år tidligere.

Støttes av Ku Klux Klan-leder

Reaksjonene på Donald Trumps utnevnelser har vært forutsigbare i den forstand at demokratene har vært sterkt kritiske mens republikanerne har støttet de nye ansiktene i Trump-administrasjonen.

Etter noen dager som fremsto som rotete påpeker nå flere observatører at Trump og hans støttespillere ser ut til å ha fått orden på prosessen rundt det å utnevne folk til de viktigste posisjonene i den neste administrasjonen.

– Kanskje ting ikke var så rotete likevel, bemerker tidligere pressetalsmann for president George W. Bush, Ari Fleischer, på Twitter.

Noen av reaksjonene kommer fra folk Trump kanskje helst ikke ønsker å assosiere seg med. Blant dem som jublet høyt på fredag var Ku Klux Klan-lederen David Duke: