Donald Trump vakler om innvandring

Tidligere ville Trump deportere 11 millioner illegale immigranter ved hjelp av en planlagt «deportasjonsstyrke» som skulle spore opp og sende ut folk uten papirene i orden.

Men i en tale onsdag kveld (amerikansk tid) sa Trump overraskende at han vil at illegale immigranter skal betale skatt de har unndratt seg. De uten kriminelt rulleblad skal dermed få mulighet til å bli i landet.

Donald Trump tar nå i flere kommentarer høyde for at han kan tape USAs presidentvalg. Samtidig får han kjeft av Ronald Reagans datter

Dermed høres han omtrent ut som republikanske rivaler han tidligere har gjort narr av, som Jeb Bush, Ted Cruz og Marco Rubio, skriver The Washington Post.

Svake og uten ryggrad

Trump poengterte at selv om illegale immigranter på denne måten skulle kunne oppnå legal status, er det ikke det samme som at veien til statsborgerskap åpnes. Dette er i tråd med linjen til Jeb Bush og dermed en dramatisk vending for Donald Trump.

Donald Trump til svarte velgere: Dere lever i fattigdom, dere har ikke jobb. Hva i helvete har dere å tape?

Tidligere har han kritisert republikanere med dette synet for å være svake og uten ryggrad i holdningen til innvandrere - og han har flere ganger lovet at han aldri ville vakle i målet om å deportere alle illegale immigranter.

Trump kom med sine synspunkter under et folkemøte i Manchester, New Hampshire. Reaksjonene flommet umiddelbart på, skriver The New York Times - mange ble sinte, andre forvirrede.

En av de rasende var Ann Coulter, en konservativ forfatter som nylig utga boken In Trump we Trust. Her skriver hun at den eneste utilgivelige synden Trump kunne begå, ville være å endre syn på innvandring.

I et intervju etterpå sa Coulter at hvis Trump nå forandrer mening om innvandring, kan dette bli den korteste salgsturneen for en bok noensinne.

Nye ord eller nytt innhold?

Trumps pressetalskvinne Katrina Pierson sa til CNN at Trump bare hadde endret ordene han bruker, ikke forslagene i seg selv.

Til CNN sa Trump selv etterpå at «det finnes ingen vei til legalisering annet enn å forlate landet». - Når de kommer tilbake, kan de begynne å betale skatt.

Fem ting Trump har sagt om utenrikspolitikk - og hva Hillary Clinton mener om de samme temaene.

På spørsmålet om han ville deportere de som har bodd fredelig i USA uten papirer, svarte han: - Det er en veldig god mulighet for at svaret kunne være ja.

De fleste tolker utsagnene i Manchester som et forsøk på å nå frem til både ikke-hvite velgere og til hvite velgere som til nå har syntes han er for drøy.

Har du fått med deg dette prosjektet om Russland?

Hvorfor er ikke russerne blitt som oss? Aftenpostens Moskva-korrespondent Per Anders Johansen og hans far Jahn Otto deler sin kunnskap om Russland. Hør den første podkast-episoden i spilleren under, eller få alle samlet her.

Du kan også lytte til dem hos iTunes i podkast-strømmen fra AftenpostenVerden.

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.