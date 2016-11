Donald Trump vil forsone og gjenreise USA

USAs nye president Donald Trump slo an en en helt annen tone enn han har holdt i mesteparten av valgkampen da han kom på scenen i New York for å holde sin seierstale.

Trump var tydelig innstilt på å stake ut en ny retning etter den opprivende og skitne valgkampen.

Takket Hillary

Han begynte med å si noen pene ord om sin motstander Hillary Clinton, som han har kalt «nasty woman» og lovet å sette i fengsel.

– Hun kjempet hardt. Hillary har jobbet lenge og hardt og vi skylder henne takk for hennes service til landet vårt, sa Donald Trump i sin seierstale.

– Nå må vi komme sammen som et forent folk, sa Trump.

Vil bygge opp infrastruktur

Trump lovet å fikse USAs infrastruktur, og sette millioner av mennesker i arbeid.

– Vi vil endelig ta vare på veteranene våre, sa Trump.

Trump sa at han ville utnytte talentene til alle amerikanere, og bygge opp igjen økonomien. Han holdt også en forsonende tone når det gjelder utenrikspolitikken.

– Vi vil være venner med alle andre nasjoner som vil være venner med oss, sa Trump.

Han sa også at USA skulle fokusere på internasjonalt samarbeid og ikke konflikt.

– For å være historisk må vi gjøre en god jobb. Jeg lover at jeg ikke vil skuffe dere, sa Trump.

– Vårt arbeid har bare akkurat begynt. Vi skal begynne å jobbe med en gang for det amerikanske folket.

Står igjen som vinner

Etter en nervepirrende valgnatt er det Donald Trump som står igjen som vinner av valget. Trump blir dermed USAs neste president.

– Han lederskap og visjon vil gjøre Amerika stort igjen, sa hans visepresident Mike Pence fra Indiana i sin introduksjon av Trump.

Nyhetsanalyse: Ingen president har vært eldre, rikere og mer kontroversiell enn Donald Trump.

