Dortmund: Etterforsker brev som kan være fra en islamist. En antifascistisk gruppe har også tatt på seg skylden.

Angrepet skjedde tirsdag kveld. To ble skadet.

Brevet begynner med setningen «I Allahs navn, den nådige, den barmhjertige», skriver Süddeutsche Zeitung. Videre peker brevet mot angrepet mot julemarkedet i Berlin, og anklager også tyske Tornado-fly for å delta i å myrde muslimer i kalifatet til IS.

Derfor står idrettsutøvere og prominente i Tyskland og andre «korsfarer-nasjoner» på IS sin dødsliste, helt til Tornado-flyene er trukket ut og den amerikanske luftbasen i Ramstein blir stengt. Brevet er uten underskrift.

Etterforskerne skal være skeptiske til om angrepet har en islamistisk bakgrunn. De utelukker ikke at brevet er et falskt spor.

Etterforskningen ledes nå av føderale påtalemyndigheter i Karlsruhe.

Venstreradikal gruppe «tilsto» på nett

I tillegg til at brevet over granskes, er en annen «tilståelse» blitt kjent. En antifascistisk gruppe tok på seg skylden i natt, ifølge Die Welt. Tilståelsen kom på en blogg på en venstreradikal plattform. Den er senere slettet, men sirkulerer som screenshot på Twitter.

Her står det at «Vi har i dag angrepet BVBs buss med spesiallagde eksplosiver». Som begrunnelse oppgis at BVB ikke har gjort nok for å motarbeide rasister, nazister og høyrepopulister. «Bussen var i dette bare et symbol og spillerne var ikke på noen måte et mål».

Bakgrunnen kan i så fall være at det har oppstått en ny gruppe risikosupportere som splitter BVB-fansen: Riot 0231 (etter retningsnummeret til Dortmund). Disse består av en gruppe på 60 til 80 medlemmer som har stått bak en rekke voldsepisoder mot andre klubbers fans. Gruppen skal også være antisemittisk og homofobisk med medlemmer som har høyreekstreme sympatier, og Riot 0231-medlemmer skal også ha truet andre Dortmund-supportere.

Ektheten i dette er ikke bekreftet, og etterforskerne skal ta denne «tilståelsen» mindre alvorlig enn brevet som ble funnet nær åstedet.