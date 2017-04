Dortmund: To mistenkt, en pågrepet. Myndighetene går ut fra islamistisk terror.

Under pressekonferansen påtalemyndighetene holdt i Karlsruhe kl. 14 onsdag sa pressetalskvinne Frauke Köhler at de har pågrepet en mistenkt fra den islamistiske scenen. De leter etter ytterligere en mistenkt og har blant annet ransaket to leiligheter, melder FAZ.

Minst en av de tre eksplosivene inneholdt spiker. Virkingen hadde en radius på over hundre meter.

Etter angrepet mot lagbussen til Borussia Dortmund ble det funnet tre likelydende brev i nærheten. Innholdet peker i islamistisk retning.

Angrepet skjedde tirsdag kveld. To ble skadet.

Merkel nevnt i brevet

Brevene begynner med setningen «I Allahs navn, den nådige, den barmhjertige». Det tyske nyhetsbyrået DPA har sendt ut den fullstendige teksten i brevene:

«I Allahs navn, den nådige, den barmherjteige. 12 vantro ble drept av våre velsignede brødre i Tyskland. Men tilsynelatende bryr ikke du Merkel deg om dine små skitne underdanige. Dine Tornadoer (kampfly, journ.anm.) flyr fortsatt over Kalifatets jord for å myrde muslimer. Men vi blir standhaftig værende gjennom Allahs nåde.

Fra nå står alle vantro skuespillere, sangere, idrettsutøvere og samtlige prominente i Tyskland og andre korsfarer-nasjoner på dødslisten til den islamske staten. Og det så lenge følgende krav ikke oppfylles: Tornadoene må trekkes ut av Syria, Ramstein Air Base må stenges.»

Etterforskerne skal være skeptiske til om brevet er ekte, ikke minst fordi formuleringene er utypiske, skriver Süddeutsche Zeitung.

Tyskland i høy beredeskap

– Vi må gå ut fra at det fortsatt er fare på ferde, siden gjerningsmennene ikke er tatt. Det må vi ta på alvor, sa innenriksminister i Nordrhein-Westfalen Ralf Jäger på en pressekonferanse i Düsseldorf. I brevet trues også med videre angrep.

Jäger mener at målet med angrepet var å få størst mulig offentlig oppmerksomhet, derav valgte de altså en Champion League-klubb.

Tyskland er i nesthøyeste beredskapstilsand.

Venstreradikal gruppe «tilsto» på nett

I tillegg til at brevet over granskes, er en annen «tilståelse» blitt kjent. En antifascistisk gruppe tok på seg skylden i natt, ifølge Die Welt. Tilståelsen kom på en blogg på en venstreradikal plattform. Den er senere slettet, men sirkulerer som screenshot på Twitter, særlig blant brukere langt ute på høyresiden.

Påtalemyndighetene stiller seg tvilende til at dette er ekte.

Her står det at «Vi har i dag angrepet BVBs buss med spesiallagde eksplosiver». Som begrunnelse oppgis at BVB ikke har gjort nok for å motarbeide rasister, nazister og høyrepopulister. «Bussen var i dette bare et symbol og spillerne var ikke på noen måte et mål».

Tyske Tagesschau har lagt ut en faktasjekklenke der de konkluderer med at tilståelsen til Antifa-gruppen er formulert på en måte som gjør det svært usannsynlig at den er genuin.