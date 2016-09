Drapet på Lene Sand: Brødre anmeldt for trusler

– Det er sterkt overdrevet. At to brødre som har fått søsteren sin drept reagerer, er både menneskelig og forståelig, sier bistandsadvokat Patrick Lundevall-Unger.

Brødrene avviser at de har kommet med trusler, og mener det må bygge på en misforståelse. (se lenger ned i saken).

Det oppstod dramatikk både i og utenfor rettssalen da rettssaken mot de to som er tiltalt etter drapet på Mandals-kvinnen Lene Sand fortsatte i Berlin mandag.

Lene Sand ble stukket i hjel med kniv natten mellom 2. og 3. juni i fjor, før hun ble dumpet i elven Spree etter å ha blitt trukket i trillekoffert og kjørt ni stasjoner med ringbanen.

Sands mor, far, to brødre, en søster og en niese fra Stavanger og Mandal var på plass i rettssalen. De hadde på forhånd sagt til Aftenposten at de var veldig anspente før møtet med de tiltalte, og at følelsene i dem svingte veldig.

Aleksander Andersen

Flere av familiemedlemmene reagerte sterkt følelsesmessig ved synet av de to tiltalte. Det lå så sterke spenninger i luften at rettsbetjentene ga tydelig beskjed om at de ikke ville godta noen konfrontasjon. Det oppstod da heller ikke noen synlige episoder.

Aleksander Andersen

Den drapstiltalte sitter i varetekt, mens den andre tiltalte er på frifot. Sent på kvelden mandag henvendte han seg til advokat Christoph Grabitz. Han klaget over at han hadde blitt stoppet på gaten utenfor tinghuset og at han følte seg truet av to av Lene Sands brødre.

– MC-klubb ville drepe de to tiltalte

– Han sa at de to mennene hadde sagt at Satudarah MC ville ta ansvar for å drepe både ham og den andre tiltalte, og at de hadde tatt bilder av begge for å være sikre på at de ville bli identifisert og eliminert, sier advokat Grabitz.

Motorsykkelklubben Satudarah er lite kjent i Norge, men den ble i fjor forbudt i Tyskland. Tysk politi mener den er knyttet tett opp til grov kriminalitet og stiller i klasse med Hells Angels og Bandidos.

Espedal, Jan Tomas

– Det var jo en opphisset stemning i rettssalen, tror du at truslene var alvorlig ment, eller var det bare en følge av stemningen ?

– Jeg håper jo at det bare var en følge av den opphissede stemningen i rettssalen. Men vi kan ikke godta sivil justis, sier advokat Grabitz.

Han har anmeldt hendelsen til politiet og statsadvokaten og han har varslet domstolen om det han fikk høre sent mandag kveld. - Jeg vil ikke overdramatisere, men er nødt til å være på den sikre siden, sier forsvarsadvokaten.

Han har også sterkt oppfordret de to tiltalte til å anmelde truslene, slik at de kan få politibeskyttelse.

Han varslet også fengselet i Moabit hvor den drapstiltalte sitter i varetekt, fordi han tok opplysningen om motorsykkelgjengen alvorlig.

Sterke følelser

Aftenposten traff tirsdag formiddag Lene Sands to brødre i Berlin. De legger ikke skjul på at møtet med rettssalen og de to tiltalte var en stor følelsesmessig påkjenning for hele familien.

Hele familien marsjerte da også ut av rettssalen i protest før de to tiltalte fikk siste ord før dommerne trekker seg tilbake - familien ville ikke godta noen unnskyldning eller pene ord.

– Vi ble veldig provosert og sa hva vi mente

– Det er riktig at det kokte over for oss og at vi sa hva vi mente. Vi ble veldig provosert over at han som kastet søsteren vår i elven for at hun skulle forsvinne for alltid, gikk rundt på frifot og smilte. Men vi har ikke truet ham. Det er bare tull. Det var kanskje dumt av oss, men det er vel ikke så rart at vi reagerte heller, sier de to brødrene.

De ser ikke bort fra at den tiltalte kan ha misforstått og overdriver, fordi han snakker dårlig engelsk, noe som også har vært et tema under rettssaken.

– Advokaten burde få en oppstrammer

– Jeg mener at advokat Grabitz overdriver når han trekker inn en motorsykkelgjeng i en slik sak. Det er unødvendig, og advokaten burde få seg en oppstrammer for å overdramatisere slik. Saken og drapet på Lene Sand er alvorlig og trist nok. At advokaten trekker inn angivelige drapstrusler og en motorsykkelgjeng som ikke har noe med saken å gjøre, hører ikke noe sted hjemme, sier bistandsadvokat Patrick Lundevall-Unger.

– Jeg føler meg forpliktet til å ta trusselen alvorlig, for å hindre at noe mer alvorlig skjer, sier advokat Christoph Grabitz. Han har bedt retten om å treffe ekstra sikkerhetstiltak når dommen skal avsies 12. september, og at sikkerheten styrkes rundt den tiltalte som sitter i varetekt.

Lene Sands familie planlegger å være til stede i rettssalen i Berlin når dommen avsies.