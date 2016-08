Drapet på Lene Sand: Private samler inn 100.000 til offerets familie for at de skal få være til stede under rettssaken

Jan Tomas Espedal

André Falchenberg ble opprørt da han leste at familien til den drepte Lene Sand ikke har økonomiske midler til å være til stede under rettssaken mot de to mennene som er tiltalt etter drapet.

– Jeg reagerte sterkt på at en mor og andre familiemedlemmer som opplever noe så fryktelig ikke har fått hjelp av staten til være til stede under rettssaken. Det ville helt opplagt være viktig for dem å være til stede for å høre hva som har skjedd, og for at de kunne fortelle hvordan Lene Sand egentlig var som menneske, sier André Falchenberg.

Han arbeider som eiendomsinvestor og tok straks kontakt med venner og bekjente i bransjen, blant andre Carl Erik Krefting og Anders Opsahl, da han leste om saken.

Jan Tomas Espedal

Saken har vakt stor oppsikt

Saken har vakt stor oppsikt både i Tyskland og i Norge. Først ble den 36 år gamle kvinnen slått ned og knivstukket i Berlin. Deretter ble hun liggende skjult bak noen ølkasser i 4–5 dager, i det kombinerte skjenkelokalet og kunstgalleriet Paradise Kultur Raum i Wedding. Deretter ble hun fraktet i trillekoffert tvers gjennom Berlin før hun ble dumpet i elven Spree.

Private bidrar med 100.000 kroner

– Flere reagerte like sterkt som meg, og vi har sammen bidratt med 100.000 kroner så familien kan reise til Berlin og være til stede under det som gjenstår av rettssaken, sier Falchenberg.

Privat

Bistandsadvokaten: Imponert og rørt

Bistandsadvokat Patrick Lundevall-Unger sier til Aftenposten at han er imponert og rørt over at privatpersoner engasjerer seg slik for Lene Sands familie.

Jan Tomas Espedal

– De har hatt et sterkt ønske om å være til stede under rettssaken. De ville da få vite hvordan deres kjære hadde det den siste tiden og hva som skjedde da hun så brutalt ble drept. Det ville også være av stor interesse for dommerne å få vite hvordan Lene Sand egentlig var som menneske. Til nå er det bare de tiltalte som har forklart seg om henne, og på en veldig negativ måte for å styrke sin egen sak, sier Lundevall-Unger.

– Jeg er svært skuffet og synes det er svært dårlig at fylkesmannen ikke har kunnet gi oss et svar i tide, slik at vi kunne være til stede under rettssaken, sier Kjell Sand, Lene Sands far gjennom bistandsadvokaten.

Dommeren etterlyste familien

Under rettssakens første dag torsdag ble bistandsadvokaten flere ganger spurt av rettens administrator, dommer Ralph Ehestädt om familien ville komme til rettssaken og nærmest etterlyste dem. Bistandsadvokaten svarte at han arbeidet med saken og håpet å få familiemedlemmer ned til Berlin til et senere rettsmøte i Kriminalgericht Moabit.

I tysk strafferett har de pårørende en langt sterkere rolle enn i det norske rettssystemet, og de kan, gjennom sin bistandsadvokat, nærmest opptre som en hjelpeaktor.

Dommer Ehestädt svarte da straks at han ville sørge for norsk tolk hvis familien kom, noe som ikke er en selvfølge i byen og delstaten Berlin, som har bunnskrapet bykasse med 60 milliarder i gjeld, og et rettsvesen og andre offentlige etater jobbende på sparebluss.

Drapssaken høyt prioritert i Berlin

Mens norske myndigheter fortsatt etter fem måneder vurderer hva som kan gjøres for å bistå familien, har politiet, statsadvokatene og rettsvesenet i Berlin gitt drapet på den norske kvinnen høyeste prioritet. En av Berlins fem mordkommisjoner jobbet på høytrykk da Lene Sand ble funnet i elven Spree, og det tyske utenriksdepartementet har også øvet sterkt trykk på Mexico for å få den etterlyste mannen utlevert derfra.

Også domstolen har prioritert rettssaken på sin spesielle måte; rettssaken gjennomføres i to av de største og mest berømte rettssalene i det enorme tinghuset, hvor det pågår 300 rettssaker hver dag. Og både dommeren og statsadvokaten er blant Berlins mest erfarne når det gjelder drapssaker. Domstolen har også lagt alt til rette for at norsk presse kan kunne rapportere fra rettssalen.

Berømt rettssal

I den berømte rettssal 500 som skal brukes mandag, føres de viktigste og mest medieomtalte rettssakene. Blant annet ble rettssaken mot DDRs statssjef Erich Honecker, som var siktet for å ha gitt skyteordren som kostet hundrevis av DDR-borgere livet da de forsøkte å rømme til friheten i vest over Berlinmuren eller over den tysk-tyske grense midt i landet, som også var sterkt bevoktet.

Da kriminaldomstolen ble bygget like før år 1900 sørget keiser Wilhelm II for at det ble bygget en egen keiserlosje i rettssal 500. Der kunne keiseren sitte og se ned på dommerne og den tiltalte.

– Veldig viktig at familien forteller om Lene

Bistandsadvokat Patrick Lundevall-Unger står i løpende kontakt med Lene Sands familie hjemme i Norge.

– De er selvfølgelig er veldig glad for at det finnes mennesker som vil hjelpe dem på denne måten. Vi håper nå at både mor, far, to søsteren og en bror vil komme til Berlin for å være til stede under ett av de kommende rettsmøter. Det er også meningen, og veldig viktig, at de forteller om Lene og hvordan hun egentlig var. Først da kan det bli bragt balanse i saken, slik at det kan bli felt en rettferdig dom. Det vil være til stor hjelp i sorgen at de kan være til stede og på mange måter få gjenopprettet Lene Sands ære og ettermæle, sier bistandsadvokat Patrick Lundevall-Unger.

Advokaten har lagt ut 60.000 kroner

Den norske advokaten har både norsk og tysk advokatbevilling. Han selv og advokatfirmaet hans, Avocado, har til nå lagt ut 60.000 kroner for å bistå drapsofferets familie, i påvente av at Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal innvilge fri rettshjelp til familien.

Aftenposten var i april i kontakt med fylkesmannen, som opplyste at saken var til behandling etter søknad fra bistandsadvokat Patrick Lundevall-Unger. Det ble opplyst at det ikke var helt uvanlig at nordmenn ble drept i utlandet, og at det ble gitt fri rettshjelp til etterlatte i Norge, men først etter grundig saksbehandling.

Rettssaken fortsetter mandag med avhør av ni vitner, torsdag skal sakkyndige uttale seg om skadene på offeret og dødsårsaken, om de to tiltalte og om spor på åstedet.

Mandag 5. september er de avhør av nye vitner og prosedyrer. Dom i saken vil etter planen bli avsagt mandag 12. september.