Drapet på norske Lene Sand til tysk høyesterett

Bistandsadvokaten til Lene Sands familie, Patrick Lundevall-Unger, opplyste lørdag at begge parter ved ankefristens utløp har anket saken videre til tysk høyesterett.

En 39 år gammel chilener ble i september dømt til sju års fengsel for drapet på den norske kvinnen (36) i Berlin i juni i fjor.

Lene Sands mor i retten: - Hun gledet seg til å reise til Berlin. Der hadde hun møtt en mann fra Chile som hun var forelsket i.

Fraktet i koffert

Etter dommen ga familien og bistandsadvokaten uttrykk for at de var uenig i dommen for en medtiltalt 39-åring. Han er dømt til ni måneders fengsel for å ha hjulpet til med å skjule blodspor og frakte liket bort i koffert i Berlin. Kofferten ble kastet i elven Spree.

39-åringens forsvarer har på sin side anket dommen, med krav om frifinnelse.

36 år gamle Lene Sand fra Mandal ble drept med sju knivstikk natt til 3. juni 2015 i et kunstgalleri i bydelen Wedding i Berlin.

Den medtiltalte har tilstått at han hjalp til med å skjule spor. Han og hovedmannen gjemte liket i galleriet, la nytt gulvbelegg og malte veggene for å dekke over blodspor. Flere dager etterpå la de to liket i en trillekoffert som ble kastet i elven Spree, der den ble funnet av forbipasserende.

Samarbeid med Martines far

Advokat Lundevall-Unger opplyser at han har startet et samarbeid med Odd Petter Magnussen, faren til Martine Vik Magnussen som ble drept i London i 2008. Drapsmistenkte Farouk Abdhulak fra Jemen forlot Storbritannia etterpå og har ikke blitt pågrepet.

– Økt reisning og flerkulturelt samkvem over landegrensene vil føre til stadig flere saker med fatal utgang, også for norske borgere. Det er både Magnussens og Lundevall-Ungers klare erfaring at norske myndigheter har en lang vei å gå i å ivareta norske borgere og deres pårørendes interesser på en tidsmessig og forsvarlig måte i utenlandssaker av denne art, skriver advokaten i en uttalelse lørdag. (NTB)