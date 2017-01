Drapsdømt soldat splitter Israel

Saken som har satt sinnene i kok i Israel og blant palestinere, stammer fra en hendelse 24. mars i fjor. Klokken åtte om morgenen angrep to palestinske menn bevæpnet med kniv to soldater ved en veisperring.

Video oppdaget

Den ene angriperen ble drept med en gang, mens Abdel Fatah Sharif ble skutt og drept mens han lå såret på bakken 10–15 minutter senere. Abdel Fatah Sharif hadde knivstukket en soldat før han selv ble såret.

Saken vakte voldsom oppsikt da en video av hendelsen begynte å sirkulere. Onsdag ble Azaria funnet skyldig i en militær domstol. Straffeutmålingen kommer i løpet av noen uker.

– Soldatene blir sviktet

Reaksjonene på kjennelsen har ikke latt vente på seg. Kulturminister Miri Regev uttrykte sin misnøye allerede mens domspremissene ble opplest, ifølge Jerusalem Post. Likud-politikeren vil arbeide for at Azaria blir benådet. Hun mener dommen sender en melding til israelske soldater om at de blir sviktet av sitt land.

Gikk med stor jakke i varmt vær

Azaria og hans tilhengere mener han hadde grunn til å tro at den sårede mannen var utstyrt med selvmordsvest og at handlemåten derfor kunne forsvares. Forsvarerne argumenterte i rettssaken med at det var mistenkelig at den drepte gikk med stor jakke på en forholdsvis varm dag.

Gikk ubesværet rundt den sårede

Dommeren påpekte at ingen av de andre soldatene på stedet følte at Sharif utgjorde noen trussel på en slik måte at de grep inn. Videoen fra hendelsen viser også at et titalls soldater og ambulansemedarbeidere går ubesværet rundt den sårede mannen.

Filmen som ble publisert av organisasjonen B’Tselem, viser at minst to av Azarias medsoldater står nær den sårede. En av disse snakker i telefon.

Fra videoen

Påstand om hevnmotiv

Et vitne, en venn av Azaria, sa i sitt vitnemål at motivet for det dødbringende skuddet ikke var redsel, men hevn.

– Hvordan har det seg at min venn er knivstukket, men terroristen fortsatt lever, skal Azaria ha sagt til vitnet.

Dommer: Kaldt og kalkulert

Dommer Maya Heller sa i sine bemerkninger at den tiltalte hadde vært unnvikende i sine forklaringer og forandret dem underveis. Ifølge dommeren handlet den tiltalte kaldt og kalkulert og sørget for at ingen kom i skuddlinjen, noe som reduserer troverdigheten av et forsvar bygget på at den sårede var en umiddelbar trussel.

AMIR COHEN / Reuters

Har skapt politisk debatt

Rettssaken har gått over åtte måneder. Saken har vakt voldsom debatt. Statsminister Benjamin Netanyahu kritiserte i første omgang sersjantens handlemåte, men trakk senere sin kritikk etter at andre videoer kunne tyde på at enkelte av dem til stede mente den sårede kunne ha selvmordsvest.

Politikeren Avigdor Lieberman har hyllet Azaria og sittet ved hans side i rettssalen. Onsdag sa forsvarsministeren til reportere at han er uenig i dommen, men ba allmennheten respektere den.

Får konsekvenser

Ifølge The Times of Israel vil dommen kunne endre den israelske hærens praksis i dunkle og uoversiktlige situasjoner. Dommen som ble avsagt av en militærdomstol i Jaffa, vil også være en del av den internasjonale straffedomstolens vurdering av det israelske rettsvesenets håndtering av slike saker, melder Jerusalem Post.

AMIR COHEN / Reuters/NTB Scanpix

Protest til støtte for soldaten

Demonstranter utenfor rettslokalet støttet den 20 år gamle soldaten, blant dem politikere i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset. I regnværet hadde over flere hundre demonstranter møtt opp med budskap som: «Israels folk svikter ikke en soldat på slagmarken» og «En soldat som er sendt på slagmarken, kan ikke være en morder. Punktum.»

Enkelte av demonstrantene havnet i klammeri med politiet som stilte opp med over 300 tjenestemenn for å sørge for sikkerheten rundt rettslokalet.

Rabalder i retten

Inne i rettslokalet ble Azaria møtt av applaus fra familie og venner da han ankom onsdag sammen med militærpoliti, melder Jerusalem Post.

En ung kvinne i retten ropte at «dette er slutten for det israelske militæret» og ble kastet ut. En annen kvinne ropte «motbydelige venstrevridde» og løp selv ut. Den tiltalte så ut til å ta kjennelsen med fatning.

Strafferamme på 20 år

Den drepte palestinerens foreldre sa til den arabiske TV-kanalen Al Jazeera før dommen falt at de ikke kan akseptere noe annet enn en skyldig-kjennelse og livstidsdom. Maksimumsstraffen for uaktsomt drap i Israel er 20 år. I andre saker der israelske soldater er dømt for uaktsomt drap, har dommene variert fra under to år til 14 års fengsel.

Halvparten vil ha likvidering av terrorister

En meningsmåling utført for The Israel Democracy Institute i august viste et splittet land i spørsmål Azarias sak og om militærets håndtering av terrorister. To av tre mente Azaria handlet i nødverge. 47 prosent mente uansett angripere bør drepes på stedet, mens 45 prosent mente en uskadeliggjort angriper må overlates til rettsvesenet.