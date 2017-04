Drept politimann i Paris rykket ut også under Bataclan-angrepet

Politimannen som ble drept, er medlem av den franske organisasjonen Flag!, en organisasjon for LGBT-politifolk (lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede), identifisert som Xavier Jugelé.

Han skulle ha fylt 38 år i begynnelsen av mai, opplyser foreningens leder Mickael Bucheron til AP.

Jugelé hylles for sitt mot, skriver Le Figaro. Han var blant politifolkene som rykket ut til konsertlokalet Bataclan i november 2015 under terrorangrepene der 130 personer ble drept.

Det fortalte han selv til People.com da ettårsmarkeringen for angrepene fant sted i fjor med en Sting-konsert.

Jugelé var glad for å være til stede under den symbolske gjenåpningen av Bataclan, og han snakket om viktigheten av å forsvare borgernes verdier, å feire livet og si nei til terror.

Skadet fikk Hollande-besøk

To andre politibetjenter ble skadet i angrepet torsdag kveld. En tysk kvinne som tilfeldigvis befant seg i nærheten, ble alvorlig skadet. De tre skadede var fredag utenfor livsfare.

President François Hollande besøkte fredag sykehuset Georges-Pompidou, der en av de to skadede politibetjentene er innlagt. Hollande hadde med seg statsminister Bernard Cazeneuve og innenriksminister Matthias Fekl.

Hollande besøkte fredag også Paris-politiets hovedkvarter for å hylle byens politistyrke.

TT / NTB scanpix

Lang historie for vold

39 år gamle Karim Cheurfi er identifisert som gjerningsmannen som ble drept av politiet under angrepet torsdag kveld. Han hadde en lang historie med vold og fengselsopphold.

Han var fransk statsborger og bodde sammen med sin mor i forstaden Chelles i Paris.

Han var kjent for fransk etterretning og ble prøveløslatt i 2015.

Han sonet ti år i fengsel etter å ha skutt mot to sivilkledde politimenn i 2001 etter at de prøvde å pågripe ham med en stjålet bil.

I fengsel skjøt han og såret en ansatt etter å ha tatt våpenet hans, skriver nyhetsbyrået Reuters.

I 2015 ble han løslatt på prøve fra en ny to års dom for mindre lovbrudd. I februar i år ble han arrestert på nytt for å ha truet med på drepe politifolk. Han ble løslatt på grunn av mangel på bevis.

I bilen hans fant politiet torsdag også en hagle og flere kniver. Tre familiemedlemmer er satt i varetekt, meldte det franske innenriksdepartementet fredag.

IS-lapp funnet

En håndskrevet lapp som hyller islamistgruppen IS, ble funnet i nærheten av Cheurfis lik, ifølge en etterforskningskilde. I tillegg fant politiet en utgave av Koranen i kjøretøyet hans på åstedet, melder AFP.

Den ytterliggående islamistgruppen IS tok via sin propagandakanal Amaq på seg ansvaret for skytingen i Paris torsdag kveld.