Dronning Elizabeth syk - dropper kirken, men kan se seg selv på TV

Både dronningen og ektefellen Philip (95), hertugen av Edinburgh, er forkjølet og julereisen til Sandringham ble derfor utsatt med et døgn.

De reiste torsdag med helikopter i stedet for – som normalt – med tog. Søndag morgen meldte Buckingham Palace at dronningen fremdeles var for syk til å delta på julegudstjenesten.

Ifølge Daily Telegraph er dette første gang dette skjer siden de kongelige i 1988 begynte å legge juleferien til Sandringham-godset i Norfolk.

Talen sendes klokken 16

Ifølge meldingen fra det britiske kongehuset skal Elizabeth holde seg innendørs søndag for å pleie forkjølelsen, men vil delta i julefeiring sammen med familien.

Dermed kan hun klokken 16 norsk tid sette seg foran TV-skjermen og se sin egen årstale. Den tradisjonsrike juletalen er nemlig forhåndsinnspilt. Sendingen varer omtrent ti minutter. Litt av innholdet er allerede lekket ut.

Inspirasjon er tema for talen

Dronningen vil snakke om hvem og hva som inspirerer henne og hylle Storbritannias «ubesungede helter».

Hun vil minnes innsatsen fra samveldets deltagere blant annet i Paralympics og bemerke at ved å ha «oppdaget evner de knapt nok visste de hadde, inspirerer disse idrettsfolkene nå andre».

Dronningen er såkalt høy beskytter for en rekke frivillige organisasjoner og nevner også dette arbeidet i sin tale.

– Jeg får ofte styrke av å møte ordinære mennesker som gjør noe ekstraordinært: frivillige, omsorgspersoner, samfunnsengasjerte og gode naboer; ubesungede helter med et stillferdig engasjement som gjør dem spesielle. De er en inspirasjon for oss som kjenner dem, sier dronningen.

William og Kate ikke der i år

Flere av de kongelige er i Sandringham og skal søndag feire jul sammen med dronningen blant annet med en gallalunsj. Prins William, Kate og barna er ifølge britisk presse imidlertid sammen med hennes foreldre i år.

Kipling skrev den første talen

Det var kong George V, Elizabeths bestefar, som startet tradisjonen med å kringkaste en juletale fra monarken. Den første talen ble sendt på BBC radio i 1932.

Den verdenskjente forfatteren og dikteren Rudyard Kipling skrev denne første talen, der monarken blant annet sa: «Jeg snakker nå fra mitt hjem og mitt hjerte til dere alle». Den første TV-sendte talen var det Elizabeth som sto for i 1957.

Flere dronninger syke i julen

Også svenskenes Dronning Silvia har vært syk i julen. Hun ble dårlig i forbindelse med sin 73-årsdag lille julaften.

Hun hadde vært forkjølet en stund og ble brakgt til sykehus fordi hun følte seg svimmel.

1. juledag opplyste det svenske kongehuset at dronningen er tilbake fra sykehuset.

Søndag kom også meldingen om at Dronning Sonja ikke skal delta i gudstjenesten i Holmenkollen kapell 1. juledag grunnet sykdom.

Årsaken skal være at dronning Sonja (79) har pådratt seg en forkjølelse, ifølge Dagbladet.

