For tre år siden vakte det stor oppmerksomhet da en norsk kvinne ble pågrepet av politiet etter å ha anmeldt en kollega for festvoldtekt.

Dømt, og benådet

Hun ble dømt til fengsel i 16 måneder for å ha drukket alkohol, for å ha hatt sex utenfor ekteskapet og for å ha avgitt falsk forklaring. Hun ble benådet og sendt hjem etter runder med diplomatiske forhandlinger. Angivelig var grunnet at Dubai fryktet at et dårlig rykte skulle redusere turisttrafikken.

Nå skriver NRK om en tilsvarende sak med en britisk kvinne i hovedrollen. Hun var på ferie da hun skal ha blitt overfalt av to landsmenn. En gruppe som bistår personer som sitter fengslet i Dubai, sier til BBC at kvinnen tok kontakt med politiet i landet etter å ha blitt voldtatt av to britiske menn.

Politiet tok offeret

Men i stedet for å ta tak i voldtektsanmeldelsen, valgte politiet i stedet å pågripe kvinnen. De forente arabiske emiratene styres etter islamsk lov. Og ifølge loven er utenomekteskapelig sex ulovlig. Kvinnen i 20-årene risikerer dermed både fengselsstraff og pisking dersom hun blir dømt. Den ikke navngitte kvinnen er løslatt mot kausjon, men er fratatt passet. De to mennene som hun anmeldte for voldtekt, er også fratatt passene. De skal foreløpig ikke være siktet for noe.