Duterte: – Bombeangrepet i Davao var terror

Opprørsgruppen Abu Sayyaf har tatt på seg ansvaret for angrepet, som Duterte sier var et terrorangrep.

– Vi behandler dette som en politisak om terrorisme, sier han etter å ha besøkt åstedet tidlig lørdag morgen. Erklæringen om «lovløse tilstander» vil gi militæret fullmakt til å gjennomføre tiltak som vanligvis utføres av politiet. Duterte understreker at det ikke er snakk om en unntakstilstand i ordets vanlige forstand.

En talsmann for Abu Sayyaf, Abu Rami, sier gruppen påtar seg ansvaret for eksplosjonen nær et universitet og hotell, men Duterte sier etterforskere ser på andre mistenkte, blant annet fra narkotikakarteller.

16 kritisk såret

Bomben gikk av fredag kveld på en travel markedsplass i byen. Øyenvitner foreller til CNN Philippines at de hørte et høyt smell, og TV-bilder viser røyk som stiger opp fra åstedet.

Minst 14 personer ble drept og 67 personer er såret, 16 av dem kritisk, opplyser sykehuskilder.

Paolo Duterte, presidentens sønn og varaordfører i Davao, sier fem menn og fem kvinner ble drept på stedet, ifølge Reuters.

– Det er en trist dag for Davao og en trist dag for Filipinene.

På helgetur

Davao er hjembyen til Duterte, og den ligger rundt 100 mil sør for hovedstaden Manila. Presidenten befant seg i regionen, men skal være i sikkerhet, ifølge en talsmann.

Duterte er meget populær i hjembyen, hvor han var ordfører i over 20 år før han vant presidentvalget i mai. Han reiser ofte til Davao i helgene, og det er dermed ikke uvanlig at han befant seg i området.

Sikkerhetsnivået i regionen er hevet på grunn av myndighetenes militæroffensiv mot islamistgruppen Abu Sayyaf. Gruppen sto bak tre bombeangrep i 2005, og har blitt beskyldt for to i 2003.