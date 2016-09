Duterte kalte Obama horunge, lei seg for at det lød som et personlig angrep

Duterte sier tirsdag han er lei seg for at uttalelsen hans fremsto som et personlig angrep på Obama.

– Man må vise respekt, ikke bare hive inn spørsmål. Din horunge, jeg kommer til å banne til deg på det møtet, sa Duterte mandag, med henvisning til møtet som skulle ha funnet sted med Obama på sidelinjen av et regionalt toppmøte i Laos tirsdag.

Kommentaren var svar på Obamas uttalelse om at han ville ta opp Dutertes plan om å drepe tusener av mistenkte kriminelle.

Bullit Marquez, AP/ NTB Scanpix

Obama gikk mandag i tenkeboksen og antydet at et møte med Duterte neppe ville resultere i noe produktivt. Obama besluttet mandag kveld å avlyse møtet. I stedet skal den amerikanske presidenten møte Sør-Koreas president Park Geun-hye, opplyser Det hvite hus.

Duterte sier tirsdag i en kunngjøring opplest av presidentens talsmann, Martin Andanar, at hans «sterke uttalelser» etter spørsmål fra en journalist «førte til uro og forlegenhet» og han er «lei seg for at det lød som et personlig angrep på USAs president», skriver Philippine Daily Inquirer.

– Del av hans språkbruk

Landets senatspresident, Aquilino «Koko» Pimentel III, sier ifølge avisen at Dutertes bannskap er en del av hans språkbruk og at dette ikke bør føre til dårligere forbindelser til USA. Senatspresidenten er landets tredje høyeste rangerte politiker etter presidenten og visepresidenten.

– La presidenten være seg selv. Hvis dette skader forholdet, er jeg uansett sikker på at det kan repareres, sier Pimentel.

Krig mot kriminelle

Duterte og Obama skal begge være til stede på det sørøstasiatiske toppmøtet (ASEAN) i Laos tirsdag. På en pressekonferanse før avreise mandag ble Duterte spurt om hvordan han har tenkt å forklare de mange likvideringene på Filippinene for Obama. Over 2.000 mistenkte narkotikaforbrytere og rusbrukere er blitt drept siden Duterte ble tatt i ed 30. juni og lanserte sin krig mot narkotika.

– Jeg er president i en suveren stat, og det er lenge siden vi sluttet å være en koloni. Jeg har ingen herre bortsett fra det filippinske folk, ingen, svarte Duterte, før han på tagalog kalte Obama putang ina - «horunge»

Politiets egen statistikk viser at det er ukjente gjerningsmenn bak mange av de 2.000 drapene. Menneskerettsgrupper og aktivister kaller dette utenomrettslige likvideringer og mener sikkerhetsstyrkene står bak.

FN

Duterte lovet i valgkampen dusør for å ta livet av 100.000 kriminelle og dumpe så mange lik i Manilabukta at fiskene ville bli fete.

FN anklaget deretter Filippinenes nyvalgte president for brudd på folkeretten på grunn av den varslede krigen mot narkotika.

Duterte har i forholdsvis lite diplomatiske ordelag slått tilbake mot FN-utspillet ved å si at «hvis dere ikke viser respekt, horeunger, kommer vi til å melde oss ut» av FN. I tillegg har han beskrevet USAs ambassadør til Filippinene som «homo» og en «horunge». Duterte trakk senere tilbake trusselen om å melde landet ut av verdensorganisasjonen.