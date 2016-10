Dylan kommer på nobelfesten - kaller prisen «fantastisk»

KI PRICE / X02956

Den eksentriske artisten har tidligere ikke kommentert prisen. Han har heller ikke villet snakke med medlemmer av Svenska Akademien som har forsøkt å få ham i tale på telefonen.

Det eneste tegnet artisten har gitt, er at nettsidene hans ble oppdatert med en liten kommentar om tildelingen. Denne bemerkningen ble senere fjernet, og det har vært knyttet stor spenning til om Dylan vil stille på seremonien i Stockholm.

Fornøyd

Den britiske avisen The Telegraph offentliggjorde et langt intervju med Dylan fredag kveld, og skriver at han virker glad og fornøyd med tildelingen.

– Det er vanskelig å tro, sier han, og føyer til at det var «fantastisk, utrolig» da han fikk beskjeden.

– Hvem i all verden kunne drømme om det?

Litteraturprisvinnerens taushet om tildelingen har vekket stor oppsikt og mange reaksjoner. Svenska Akademien tok til og med høyde for at 75-åringen ikke ville komme til Stockholm for å motta prisen.

– At du ikke har fått tak i vinneren på dagen når prisen kunngjøres, har skjedd mange ganger. Men at det har tatt så lang tid som dette, har knapt hendt tidligere, sier kanselliansvarlig Odd Zschiedrich ved Akademien tidligere i oktober.

Forvirret

Et av Akademiens medlemmer, forfatteren Per Wästberg, gikk så langt som å kalle prisvinneren «uhøflig og arrogant».

The Telegraph skriver at Dylan virker forvirret over all ståheien om at han ikke har kommentert nobel-tildelingen. På spørsmål om at han ikke bare kunne ha tatt telefonen, svarer han lekent:

– Vel, jeg sitter jo her.