EU ber om uavhengig gransking av folkeavstemningen i Tyrkia

Søndagens folkeavstemning nådde ikke opp til demokratiske standarder, konkluderte valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE).

EU ber tyrkiske myndigheter om å ta observatørenes funn på alvor og oppfordrer til at det gjennomføres en åpen gransking av uregelmessighetene som er påpekt.

51,4 prosent stemte for grunnlovsendringene som innebærer at Tyrkia går fra parlamentarisk styre til presidentstyre, noe opposisjonen og utenlandske kritikere mener vil bringe landet i retning av et diktatur.

Vurdere nøye

– Vi ber tyrkiske myndigheter om å vurdere neste steg nøye og å søke bredest mulig nasjonal konsensus i oppfølgingen av folkeavstemningen, sier EU-kommisjonens talsmann Margaritis Schinas.

Shinas viser til det svært jevne resultatet og betegner grunnlovsendringene det legges opp til som svært vidtrekkende.

Emrah Gurel / TT / NTB Scanpix

– Vi oppfordrer også Tyrkia til å bevege seg nærmere EU igjen, ikke bevege seg ytterligere og raskere vekk fra oss, sa han.

Må annulleres

Deler av opposisjonen i Tyrkia krever resultatet fra folkeavstemningen annullert, men vil neppe vinne fram med kravet.

– Valgkommisjonen endret spillereglene midt under kampen. Dette kan ikke tilgis, sier lederen for Det republikanske folkepartiet (CHP), Kemal Kiliçdaroglu, i et intervju med avisen Hurriyet.

Den tyrkiske advokatforeningen slutter opp om kravet og mener også at uregelmessighetene var så store at resultatet bør annulleres.

Fakta: Dette stemte tyrkerne over Den 16. april stemte tyrkerne over om de vil ha 18 endringer i grunnloven. Disse endringene gir større makt til presidenten. Presidenten vil både bli statsoverhode og leder for regjeringen. Han vil få makt til å utpeke og sparke ministre og visepresidenten. Presidenten vil få rett til å utstede presidentordrer. Hvis disse presidentordrene gjelder det samme som en som er vedtatt av parlamentet, så vil parlamentets lov bli ugyldig. Stillingen som statsminister vil slutte å eksistere. Antallet parlamentsmedlemmer vil øke fra 550 til 600 personer. Parlamentet kan opprette riksrettssak mot presidenten, men trenger 400 av 600 stemmer for å kunne reise en sak. President Erdogan kan ifølge grunnloven bli sittende i to perioder på fem år av gangen, hvilket skulle tilsi at han kan bli sittende til 2029. Men det ville ikke være overraskende hvis disse grunnlovsmessige endringene ble fjernet underveis, ifølge Özgür Ünlühisarcikli. Forholdet til EU vil kunne bli enda dårligere. President Erdogan har under valgkampen sagt at det kan bli aktuelt med en folkeavstemning om hvorvidt Tyrkia skal fortsette forhandlingene med EU om medlemskap. Uansett hvem som vinner, så kommer det til å være med veldig liten margin, tror ekspertene.

Avviser kravet

President Recep Tayyip Erdogan avviser kritikken og kaller den politisk motivert. Tyrkias EU-minister Omer Celik kaller EUs bønn om uavhengig gransking uakseptabel. Han ber EU om å "respektere demokratiske prosesser".

Statsminister Binali Yildirim ber opposisjonen respektere utfallet av folkeavstemningen.

– Opposisjonen bør tie når folket har talt, sa Yildirim i en tale til parlamentarikere fra regjeringspartiet AKP tirsdag.

– Avvik

Den østerrikske parlamentarikeren Alev Korun, en av observatørene utsendt av Europarådet, hevder at opptil 2,5 millioner stemmer kan ha blitt manipulert.

– Disse anklagene er svært alvorlige og av et slikt omfang at de kan endre valgresultatet, sier han til den østerrikske radiokanalen Oe1.

Velgere skal ha avgitt flere stemmer, og valgkommisjonen skal ha godtatt stemmesedler uten stempel, hevder han.

Tor Arne Andreassen/AFTENPOSTEN

Forlenger unntakstilstand

Tyrkias regjering besluttet tirsdag å forlenge unntakstilstanden som ble innført etter kuppforsøket i juli i fjor, med tre nye måneder. Det reagerer Human Rights Watch sterkt på.

– Dette vil ytterligere true menneskerettighetene og rettssikkerheten, som alt er kraftig svekket i Tyrkia, heter det i en uttalelse fra menneskerettighetsorganisasjonen.

Tyrkias nasjonale sikkerhetsråd forsvarer beslutningen og hevder at unntakstilstanden bidrar til å beskytte demokratiet, rettsstaten og tyrkernes friheter og rettigheter.