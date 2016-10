EU frykter farlig fremtid for nye handelsavtaler

Det var den belgiske regionen Vallonia, med sine drøyt 3,5 millioner innbyggere, som ble det store spenningsmomentet på EU-toppmøtets andre og siste dag fredag.

Vallonia har nedlagt veto mot den nye frihandelsavtalen mellom EU og Canada og blokkerer dermed for at den kan undertegnes.

Diplomatenes håp var å finne en løsning under toppmøtet, men trass i massivt politisk press og forhandlinger både dag og natt kom de ingen vei.

– Jeg er bekymret, sier EUs president Donald Tusk.

– Ikke bare for skjebnen til handelsavtalen med vår gode partner og allierte Canada, men også for vårt rykte, sier han.

Bred diskusjon

Toppmøtets andre dag var viet til en bred diskusjon om EUs handelspolitikk. EUs forhandlinger med både USA og Canada om nye handelsavtaler har kjørt seg fast, og europeiske ledere har delte meninger om veien videre.

Mens landene nord og vest i EU argumenterer sterkt for mer frihandel, trekker flere andre i retning av mer proteksjonisme.

EU og USA har forhandlet om den såkalte TTIP-avtalen. Målet var egentlig å få avtalen i boks før Barack Obamas avgang som president i USA. I dag er det forsvinnende få som fortsatt tror det kan la seg gjøre.

Frankrikes president François Hollande er klar på at han ikke syns USAs tilbud er godt nok.

– Vi må fortsette å diskutere saken med USAs neste administrasjon, men vi kan ikke sette en dato nå, og TTIP må gjennomgås grundig hvis forhandlingene noensinne kommer i mål, sier han.

Canada reiser hjem

Forhandlingene om den såkalte CETA-avtalen med Canada begynte allerede for sju år siden. Canadas statsminister Justin Trudeau skulle egentlig komme til Brussel neste uke for å undertegne avtalen, men den seremonien må etter all sannsynlighet avlyses.

KACPER PEMPEL / X02307

– Jeg er personlig veldig skuffet. Jeg har arbeidet veldig, veldig hardt, men jeg mener det er umulig. Vi har bestemt oss for å reise hjem, sa Canadas handelsminister Chrystia Freeland til fjernsynskanalen VRT etter fredagens møter.

Vallonias «Monsieur Non», ministerpresident Paul Magnette, mener det er mer som står på spill enn bare lokale bekymringer.

– Vi snakker ikke bare om en handelsavtale med Canada. Vi snakker om framtida til bilaterale handelsavtaler. Det er derfor dette er så viktig, sa han i Vallonias regionforsamling.

Folkelig motstand

TTIP og CETA har møtt motstand på en rekke fronter, og alt fra beskyttelse av landbruket til forsvar av europeiske arbeidsvilkår, miljøstandarder og helsestandarder er blitt trukket fram som grunner til å stoppe avtalene. Hos mange kritikere er uroen også stor for at avtalene skal gi internasjonale selskaper for stor makt på bekostning av demokratiet.

Ifølge Tusk den folkelige motstanden mot frihandel i Europa en realitet som ikke bør undervurderes.

– Våre innbyggere er i økende grad usikre på om handelsavtalene vi forhandler fram, er i deres beste interesse, sier Tusk.

– Jeg frykter at vi ikke vil være i stand til å fortsette å forhandle om frihandelsavtaler hvis vi ikke beviser at vi er opptatt av å beskytte europeiske forbrukere og europeiske selskaper, advarer han.